Nonostante Uomini & Donne non sia in onda, i siti di Gossip si stanno occupando dei suoi più discussi protagonisti, in primis della vita amorosa di Gemma Galgani. Dopo aver sentito la torinese esprimersi a favore di un'eventuale frequentazione con le dame del parterre, l'ex Giorgio Manetti si è esposto per criticarla: secondo il toscano, infatti, la 71enne sarebbe incoerente se cominciasse a corteggiare anche le donne del cast del dating show.

La frecciatina dell'ex cavaliere di U&D

Una delle ultime puntate stagionali di U&D, ha regalato al pubblico un inaspettato colpo di scena.

Spronata dall'autore Luca Zanforlin ad ampliare i suoi interessi dopo le tante delusioni d'amore che ha vissuto, Gemma ha ammesso che non rifiuterebbe la conoscenza con qualche dama del parterre.

"Non hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? Magari forse bisogna cambiare. Forse potrebbe essere più fortunata", ha chiesto l'ospite alla protagonista del trono over.

La risposta della torinese a questo particolare quesito, ha spiazzato tutto: "L’amore è universale. Veramente per me potrebbe essere perché penso davvero che l’amore sia universale. Devo dire che non lo escludo, potrebbe essere e c’ho anche pensato. Grazie comunque del consiglio e sono felicissima delle tue parole".

La 71enne che da oltre 12 anni cerca l'anima gemella nel dating show di Maria De Filippi, dunque, ha fatto sapere di aver già preso in considerazione l'ipotesi di corteggiare o essere corteggiata da una persona del suo stesso sesso, anche se fino a oggi non è ancora capitato davanti alle telecamere.

Giorgio a gamba tesa sulla protagonista di U&D

La prima a commentare un'eventuale frequentazione tra Gemma e un'altra dama del programma è stata Tina. L'opinionista del dating show, infatti, ha scherzato: "Guarda, per me va bene, tutto può succedere. L’importante è che non metta gli occhi su di me. Ve lo dico adesso, basta che non corteggi me".

Il settimanale Nuovo, poi, ha interpellato Giorgio Manetti su questa vicenda, chiedendogli di esprimere un parere su una possibile storia d'amore tra la ex Galgani e una donna del cast del programma al quale anche lui ha partecipato per qualche tempo.

"Figuriamoci, non ci sarebbe nulla di male. Però devo dire una cosa", ha esordito l'ex cavaliere nello sfogo che i siti stanno riportando il 1° giugno.

Quello che i protagonisti del format di Maria De Filippi hanno ribattezzato il "gabbiano", ha aggiunto: "Perderebbe completamente di credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo".

Estate da single e senza U&D per Gemma

Le frecciatine che l'ex Giorgio Manetti le lancia tramite i giornali di gossip, sembrano non scalfire più di tanto Gemma. La torinese, infatti, ha risposto poche volte agli attacchi che le vengono fatti a mezzo stampa, sia che essi arrivino da ex volti di U&D che dall'opinionista Tina Cipollari.

Galgani ha sempre precisato che il suo unico obiettivo è quello di trovare l'amore, ma neppure nel corso della stagione televisiva che si è appena conclusa ci è riuscita.

Nei mesi scorsi, infatti, la dama ha frequentato vari cavalieri, ma solamente con Maurizio Guerci ha vissuto una vera relazione (fatta anche di momenti d'intimità).

L'ultimo signore col quale la 71enne è uscita è stato Aldo: i due si sono conosciuti per qualche settimana, ma a ridosso della fine del programma hanno deciso di chiudere perché non provavano le stesse cose e perché lui ha iniziato a provare un interesse anche per Isabella Ricci, "antagonista" della protagonista del trono over.

Quella che sta per cominciare, dunque, per Gemma sarà un'estate da single e d'attesa. La messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne, infatti, è prevista per la metà del mese di settembre, anche se le registrazioni dovrebbero cominciare qualche settimana prima (forse già alla fine di agosto).