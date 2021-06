Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che ha rilasciato Jessica Antonini sull'ex Davide Lo Russo. Nello spiegare come mai è finita la sua ultima relazione, la tronista di U&D ha tirato in ballo una possibile omosessualità latente del ragazzo col quale ha fatto coppia fino a maggio scorso. Dopo essere stata attaccata da più parti, la romana ha precisato che quello che ha espresso è solamente un suo pensiero.

Le precisazioni dell'ex volto di U&D

"Davide è gay, ma ancora non lo sa", è questo il virgolettato che una rivista di Gossip ha attribuito a Jessica in questi giorni.

L'ex protagonista del Trono Classico di U&D, dunque, avrebbe insinuato il dubbio sulla virilità del giovane che ha frequentato per qualche mese dopo il programma.

La bella Antonini, però, è stata presa di mira da tutte quelle persone che considerano fuori luogo la sua frase, come se avesse voluto solo vendicarsi con chi l'ha lasciata di punto in bianco un mese fa circa.

Dopo aver visto il polverone che ha sollevato una sua recente intervista, la romana ha preso parola sui social network per fare qualche precisazione.

L'ex tronista del dating-show di Maria De Filippi ha fatto sapere di essersi confrontata col direttore della rivista in questione e di essere stata rassicurata sul fatto che l'intervista chiarisce perfettamente il suo pensiero, e che quindi il "titolo è un po' ad effetto".

Il racconto di Jessica sulla vita con Davide dopo U&D

Tra il 21 e il 22 giugno, dunque, Jessica si è sfogata sia su Instagram che con un blog che ha riportato le sue precisazioni sull'intervista rilasciata ad un settimanale di gossip.

In entrambe le occasioni, la giovane ha puntualizzato che il virgolettato che le è stato attribuito sulla presunta omosessualità di Davide, è un po' fuorviante, perché lei ha motivato l'idea che si è fatta sull'ormai ex fidanzato.

"Mi erano arrivate tante segnalazioni su cose che faceva mentre io non c'ero, e l'ho sempre difeso perché credevo in lui", ha esordito Antonini nello sfogo che i siti stanno riportando nelle ultime ore.

Circa un mese fa, però, Lo Russo avrebbe preso coscienza di alcune problematiche che c'erano nella coppia e si sarebbe confrontato con la compagna.

"Nell'intimità avevamo dei problemi. Lui era freddo e distaccato e questo per una donna non è bello", ha detto l'ex tronista di U&D dopo essere stata attaccata da più parti per l'insinuazione che ha fatto sul corteggiatore.

Il silenzio del corteggiatore di U&D

"Può darsi che io non gli piacessi più o che gli piacesse un'altra. Ma potrebbe anche avere altri gusti", ha aggiunto Jessica nella breve intervista che ha rilasciato ad un blog il 21 giugno scorso.

L'ex protagonista di U&D, poi, ha precisato che non ci sarebbe nulla di male se Davide preferisse gli uomini alle donne: "Secondo me ha altri gusti e ancora non lo sa".

La bella Antonini, dunque, non smentisce la frase che il settimanale di gossip le ha attribuito sulla presunta omosessualità latente di Lo Russo, anzi conferma di aver detto che secondo la sua opinione il giovane potrebbe non essere attratto al cento per cento dalle donne.

"Non è un'accusa, ma penso che ogni persona si faccia la propria idea", ha concluso l'ex volto del dating-show di Canale 5.

In tutto questo "marasma" di dichiarazioni confermate e parzialmente smentite, Davide non si è ancora espresso. L'ex corteggiatore, infatti, per il momento non ha reso pubblico il suo pensiero su quello che sta succedendo dopo l'annuncio della fine della storia d'amore nata all'interno del programma di Maria De Filippi lo scorso autunno, quella che tutti gli spettatori hanno definito un vero e proprio colpo di fulmine.