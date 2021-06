Nel corso della stagione appena conclusasi di Uomini e donne ha fatto molto discutere il tira e molla tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Il comportamento del quarantasettenne non è stato molto apprezzato né dal pubblico, né dagli stessi opinionisti in studio. Luca decise di chiudere con Elisabetta, ma la donna più volte in lacrime è sempre rimasta aggrappata ad un piccolo spiraglio lasciatogli aperto dall'uomo. Finito il programma, i due hanno ricominciato a frequentarsi e sulle pagine del magazine di Uomini e Donne, Cenerelli ha rivelato che le cose tra di loro sono cambiate e che prova dei sentimenti per Elisabetta.

Luca Cenerelli ed Elisabetta sono una coppia

Intervistato dal Magazine di Uomini e Donne Luca Cenerelli ha dichiarato: "Credo che io stia iniziando a innamorarmi di Elisabetta". Il protagonista del trono over ha rivelato che già a Uomini e Donne provava dei sentimenti che aveva paura di ammettere. Luca ha dichiarato che aveva paura di lasciarsi andare, ma le sue emozioni sono state più forti delle paure. Ha poi aggiunto che si è aperto così tanto con Elisabetta che le è entrata dentro come una freccia nel cuore. Cenerelli ha confessato di essere stato male per lei, di essersi tormentato perché non riusciva a immaginarla tra le braccia di un altro uomo. Luca ha rivelato che nei due mesi trascorsi a Uomini e Donne sono venute fuori tutte le sue fragilità e forse anche questo ha inciso sul suo rapporto con Elisabetta Simone.

Il cavaliere ha dichiarato che è tornato a bussare alla sua porta per dirle ciò che davvero prova per lei.

Luca Cenerelli innamorato di Elisabetta Simone

Nella lunga intervista rilasciata al magazine, il protagonista del trono over ha dichiarato che con Elisabetta basta uno sguardo per comprendersi e questa è una cosa che non ha provato con nessuna altra donna nella sua vita.

Luca Cenerelli ha aggiunto che in una frazione di secondo, solo guardandosi, riescono a capire tutto l'uno dell'altra. Il quarantasettenne ha detto che tra di loro c'è una grande intesa, Elisabetta riesce a leggerlo dentro, capisce le sue difficoltà e le accetta. Luca ha rivelato che giorno dopo giorno vuole far capire alla donna che il tempo passato insieme non è stato perso e che nel suo cuore occupa un posto importante.

Il cavaliere ha detto che ammettere i suoi sentimenti non è stato affatto semplice e che ha chiesto scusa a Elisabetta per il suo comportamento. Riguardo poi, un suo possibile ritorno nel parterre di Uomini e Donne a settembre, ha dichiarato che qualora le cose con Elisabetta vadano bene, spera possa tornare in trasmissione insieme a Elisabetta e annunciare pubblicamente che insieme stanno benissimo.