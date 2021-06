Continua il riavvicinamento tra due protagonisti della stagione 2020/2021 di U&D: Luca Cenerelli ha confermato la sua intenzione di voler dare una seconda possibilità alla conoscenza con Elisabetta Simone. Il cavaliere del Trono Over ha ammesso di cominciare a provare un forte sentimento per la dama, la stessa con la quale vorrebbe tornare in studio per annunciare il loro fidanzamento.

La versione del protagonista di U&D

È passata una settimana da quando Elisabetta ha reso pubblici i tentativi di riavvicinamento del suo ex Luca. Venerdì 18 giugno è toccato al cavaliere di U&D fornire la propria versione dei fatti sugli sviluppi che sta avendo questo rapporto dopo lo stop alle registrazioni.

Interpellato dal magazine del dating-show su quello che sta succedendo tra lui e la dama, Cenerelli ha fatto sapere: "Ho passato giorni devastanti dopo essermi separato da lei, sono stato male ma ho pensato di doverla lasciar stare per il suo bene".

Dopo aver saputo che tra la bella Simone e un altro membro del parterre c'era stato un bacio, l'uomo ha sofferto ancora di più perché ha capito di provare per la donna dei sentimenti molto forti. "Avevo paura di lasciarmi andare e che le cose non funzionassero. Da quando ho chiuso il rapporto con lei, ho perso tre kg", ha proseguito il volto di Canale 5 nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il futuro della coppia nata a U&D

"In due mesi con lei, mi sono aperto tanto. Mi è entrata dentro come una freccia nel cuore", ha proseguito Luca nell'intervista che il magazine di U&D ha pubblicato venerdì 18 giugno. La dichiarazione più importante che il cavaliere ha fatto, però, è quella sullo stato attuale dei suoi sentimenti nei confronti di Elisabetta: "Credo che sto iniziando ad innamorarmi".

Il cavaliere del Trono Over, però, ha spiegato che al momento tra lui e la dama è in corso un necessario chiarimento: solamente in futuro si potrà capire se i due sono fatti per stare insieme oppure se la cosa migliore è che ognuno vada avanti per la propria strada. "Voglio essere certo di quello che faccio, ma devo ancora capire se lei è una persona di cui non posso fare a meno", ha detto ancora Cenerelli ai giornalisti.

Il riavvicinamento che c'è stato dopo la fine della stagione di Uomini e donne tra Luca ed Elisabetta, dunque, non ha ancora portato a nulla di concreto: i diretti interessati hanno ammesso di aver avuto un confronto, ma non hanno ufficializzato nessuna storia d'amore.

Attesa per gli sviluppi del flirt nato negli studi di U&D

Quando gli è stato chiesto se a settembre parteciperebbe alla nuova stagione di U&D, Luca ha detto che il suo sogno è quello di tornare in studio assieme a Elisabetta per ufficializzare una loro eventuale storia d'amore. Qualora le cose con la dama Simone non dovessero andare bene, il cavaliere accetterebbe di rientrare nel cast del Trono Over per cercare un'altra anima gemella, quella che nel suo primo anno nel programma non ha incontrato.

È ancora presto, però, per sapere se i due saranno protagonisti anche dell'edizione 2021/2022 del dating-show di Maria De Filippi. Le nuove puntate, infatti, dovrebbero essere registrate a fine agosto, quindi nei prossimi mesi potrebbe accadere di tutto nelle vite private dei "veterani" del format.

Il tira e molla tra Luca ed Elisabetta, comunque, è stato uno degli argomenti più gettonati soprattutto nella seconda parte della stagione conclusasi qualche settimana fa. La conduttrice, infatti, ha dedicato molto spazio alla coppia e gli opinionisti non hanno risparmiato critiche a Cenerelli per l'indecisione che ha sempre dimostrato.