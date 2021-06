Enrica Pintore è Luisa nella seconda stagione di Mare Fuori, che andrà in onda sulla Rai prossimamente. L'amatissima interprete di Clelia, la capocommessa de Il Paradiso delle Signore, entra a far parte di una fiction altrettanto seguita dal pubblico. L'attrice ha postato la prima foto sul set sul suo profilo ufficiale Instagram e i commenti positivi dei tanti follower non sono tardati ad arrivare, tra domande sul suo ruolo in Mare Fuori 2 e i complimenti. Dunque, addio Clelia Calligaris per sempre? Di seguito, le anticipazioni e le novità.

Mare Fuori 2, Enrica Pintore de Il Paradiso delle Signore è Luisa

È di poche ore fa lo scatto di Enrica Pintore sul set di Mare Fuori 2, la fiction Rai ambientata a Napoli che tornerà sul piccolo schermo dopo il successo della prima stagione (gli episodi possono essere rivisti sulla piattaforma RaiPlay). Antonio Sessa, fondatore e CEO di Picomedia oltre che co-produttore insieme a Rai Fiction di Mare Fuori, aveva già annunciato il via delle riprese della seconda stagione.

Pare che ci siano più riprese girate in esterna, in una Napoli bellissima e a tratti malinconica. Verranno esplorate le vite dei detenuti, come sempre su un duplice fronte: da una parte la vita difficile in carcere e i nuovi rapporti che si instaurano, dall'altra il loro passato con un interessante intreccio di flashback.

Enrica Pintore interpreta Luisa, come ha scritto l'attrice nel suo post su Instagram. Tantissime le domande dei fan, curiosi di sapere qualcosa di più sul suo ruolo e felici di vederla di nuovo sul piccolo schermo dopo l'uscita dalla soap Il Paradiso delle Signore. Quello della bella Calligaris è un addio definitivo o ci sarà una gradita sorpresa?

Il Paradiso delle Signore 6, il destino di Clelia e Luciano

In una recente intervista, Pietro Genuardi ha parlato del futuro di Agnese e Armando nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. L'attore non sa se le loro strade si incroceranno ancora, anche perché nel 1962 vigeva il delitto d'onore; proprio per questo Clelia e Luciano, dopo il polverone sollevato dalla loro relazione clandestina e con un figlio in arrivo, sono stati costretti a lasciare Milano.

Gli attori della soap campionessa di ascolti di Rai 1 stanno già girando le nuove puntate che andranno in onda a settembre e, almeno per il momento, Enrica Pintore non è presente. È però apparsa in uno scatto sul suo Instagram, impegnata sul set di Mare Fuori 2 dove interpreterà Luisa.

Dunque, si ipotizza che Clelia non torni ne Il Paradiso delle Signore 6, ma non è detta l'ultima parola. La soap infatti è solita riservare molte sorprese e chissà che i 'Cattegaris' non rientrino a Milano con il loro nuovo bimbo e il dolce Carletto.