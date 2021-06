Cosa succede nelle nuove puntate di Una vita, la soap iberica in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e al sabato su Rete 4 in prima serata? L'attenzione è tutta per Camino e la sua storia d'amore tormentata con Maite. Le due da quando si sono conosciute non sono più riuscite a separarsi. Tuttavia, sia Felicia che altri vicini stanno remando contro il loro sentimento. Maite, in prigione, proverà a farsi forza pensando ai giorni lieti trascorsi con la sua dolce allieva ma dovrà fare i conti con la crudeltà della vita in carcere. La pittrice verrà picchiata senza pietà e Camino, venuta a sapere di quanto successo, non esiterà a intervenire.

Come raccontano le nuove anticipazioni di Una Vita, Maite riuscirà a uscire dalla prigione dopo che ad Acacias tornerà Armando in compagnia di Susana. I guai per la pittrice non saranno però finiti, visto che dovrà assistere inerte al fidanzamento ufficiale di Camino e poi al suo matrimonio. Inaspettati eventi travolgeranno nello stesso tempo l'esistenza della sfortunata figlia di Felicia.

Una Vita, nuove anticipazioni: Camino e il suo matrimonio in bianco

Maite soffrirà moltissimo quando vedrà Camino passeggiare per Acacias al braccio di Ildefonso. Felicia invece sarà al settimo cielo, convinta di aver trovato il modo per tenere la figlia lontano dall'odiata pittrice. Il matrimonio di Camino e Ildefonso sarà un vero fallimento, nonostante entrambi cerchino di far credere ai vicini il contrario.

Le cose precipiteranno quando Camino inizierà a indagare sul passato del marito dopo i continui rifiuti intimi. La verità le farà molto male: Ildefonso è rimasto sterile a causa di un trauma subito durante i tanti anni di guerra. Oltre a non poter essere libera di amare Maite, non avrà nemmeno la gioia di diventare madre. Qualcosa, però, cambierà completamente le carte in tavola.

Camino si invaghisce di una bellissima ragazza nelle prossime puntate di Una Vita

Ad Acacias arriverà una giovane dolce e con un aspetto incantevole, tale Isabel. Camino ne resterà ipnotizzata e cercherà immediatamente un contatto con lei. Le due diventeranno in poco tempo molto amiche, tanto che la giovane Pasamar le confiderà quanto scoperto su Ildefonso.

Le anticipazioni di Una Vita rendono noto che Felicia si accorgerà della sospetta vicinanza tra la figlia e Anabel e si troverà a rivivere la medesima frustrazione. Nello stesso tempo, anche Maite noterà lo stretto rapporto tra le due e ne sarà estremamente gelosa.

Camino si innamorerà dunque di un'altra donna? L'avvenenza di Anabel la scombussolerà, ma il suo cuore continuerà ad appartenere a Maite. Prova ne è che, sebbene cosciente del pericolo che corre, le scriverà una lettera d'amore.