Continuano le puntate di Una vita, in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio e su Rete 4 in prima serata a partire dal 12 giugno. Cosa succederà nei prossimi episodi? Genoveva avrà un ruolo di primo piano, decisa a mettere in atto il suo piano per distruggere Felipe. Tutto comincerà dopo che la dark lady avrà letto una strana e misteriosa lettera di Santiago proveniente da Cuba.

Nel frattempo, le cose tra Bellita e Jose non andranno così bene come sperato. Dominguez verrà attirato dall'idea di andare a Hollywood ma la moglie non sarà d'accordo. Casilda invece riceverà un secondo inquietante telegramma, che cosa sta nascondendo?

Di seguito, le anticipazioni dettagliate.

Anticipazioni Una vita: Casilda e quegli inquietanti telegrammi

Nei nuovi episodi della soap, ci sarà trambusto a casa Dominguez. Jose verrà affascinato dalla cultura americana e, deciso a partire per Hollywood, coinvolgerà tutta la sua famiglia. Bellita non avrà altra scelta che essere accondiscendente con Jose e prepararsi al lungo viaggio.

Non mancano problemi anche per Casilda, che proverà in tutti i modi a nascondere la sua irrequietezza. La cameriera non sarà più la stessa da quando comincerà a ricevere degli inquietanti telegrammi. La situazione si farà ancora più preoccupante quando Casilda chiederà il permesso a Servante e Fabiana di lasciare la pensione per qualche giorno.

Genoveva ha un malore dopo aver letto la missiva di Santiago

A proposito di lettere misteriose e inquietanti, anche Felipe ne riceverà una. Il mittente è Santiago, che sarà riuscito nel frattempo a trasferirsi a Cuba dopo la morte di Marcia. L'avvocato, nonostante le ovvie perplessità, deciderà di consegnare la missiva a Genoveva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Salmeron si sentirà male subito dopo aver letto le parole di Santiago e verrà soccorsa dai vicini e dallo stesso Felipe. Le sue condizioni di salute appariranno così gravi da essere trasportata d'urgenza in ospedale. Da quel momento in poi, Genoveva inizierà a soffrire di crisi epilettiche. Ma non è finita qui.

Spoiler Una Vita: Felipe deve stare attento alla moglie

Purtroppo, le notizie per Genoveva non saranno buone. Anche se si riprenderà, il bambino che porta in grembo rischia di morire. Nella sua stanza d'ospedale, inizierà a meditare vendetta ai danni di Felipe, certa che sia lui il responsabile di tutto il suo dolore.

Come raccontano le anticipazioni, Genoveva si recherà da Velasco per chiedergli di allearsi con lei e distruggere l'avvocato. Comincerà così un altro capitolo della soap nel quale Felipe dovrà tenere gli occhi ben aperti per salvarsi dall'odio di sua moglie. Nessuno sarà in grado di fermare la furia della perfida Salmeron, tanto meno questa volta.