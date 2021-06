Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che ha come protagonisti un gruppo di cittadini residenti in un immaginario quartiere della Spagna dei primi decenni del novecento. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 giugno al 3 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sulla fine del rapporto fra Marcia e Santiago a causa dell'inganno di quest'ultimo, sull'arresto di Maite, sul matrimonio di Felipe e Genoveva e sulla nascita del figlio di Lollita e Antonito.

Andrade smaschera Santiago

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che in carcere Marcia verrà a sapere da Andrade che Santiago è sempre stato un complice di Genoveva. Quest'ultimo lo verrà a sapere e cercherà in tutti modi di redimersi agli occhi della ragazza fino ad arrivare a procurargli un cavallo affinché possa interrompere le nozze di Felipe e Genoveva. Purtroppo però, Marcia arriverà troppo tardi alla cerimonia, e colta da malore si accascerà sulla soglia della chiesa per poi risvegliarsi dopo un intero giorno priva di sensi. Santiago si occuperà di lei fino a quando la giovane non si sveglierà e gli comunicherà di voler andare via di casa. Ripresasi dal malessere, Marcia andrà a trovare Casilda in soffitta per chiederle ospitalità, ottenendola.

Camino sospetta di Felicia

Dopo essere riuscita in un primo momento a sfuggire alle guardie, Maite verrà arrestata sotto gli occhi impotenti di Camino, che si convincerà che a denunciare l'amata sia stata sua madre Felicia. Sconvolta dall'accaduto, la giovane chiederà aiuto a Liberto che pagherà un avvocato per difendere la pittrice, scoprendo che a denunciarla è stata una donna di nome Concha Lopez.

Convinta che sia stata Felicia a pagare la lavandaia, Camino chiederà ad Emilio di accompagnarla fino a casa di Concha per farle delle domande. Giunti lì, la giovane scoprirà che Concha non è stata pagata da nessuno, ma ha denunciato Maite perché secondo lei aveva circuito sua figlia. Dopo essere diventati marito e moglie di fronte ai loro testimoni Rosina e Liberto, Felipe e Genoveva partiranno per la luna di miele per fare ritorno ad Acacias giusto in tempo per scoprire che Marcia si è separata da Santiago.

Saputo ciò, l'avvocato sarà travolto dai dubbi, diventando sempre più freddo e pensieroso nei confronti della moglie.

Genoveva tenterà di far credere al marito che Agustina ha nascosto alcuni dei suoi documenti nel tentativo di farla licenziare. Poco dopo, la domestica sarà coinvolta in un misterioso incidente casalingo in cui cadrà e si procurerà delle contusioni. Lolita darà alla luce un bambino che chiamerà Ramon Palacios, detto Moncho. Cesareo farà rientro ad Acacias dopo essersi reso conto che la vita di campagna era troppo dura per lui. L'ex confessore di Ursula, padre Anrubia, rivelerà a Mendez di sapere come individuare l'assassino della donna. Dopo il ritorno a casa di Marcelina, i Dominguez rimarranno senza domestici.