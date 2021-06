Le vicende della soap opera iberica Una vita continuano ad appassionare i telespettatori italiani con tanti colpi di scena. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 5 all’11 luglio 2021, Santiago Becerra lascerà Acacias 38 dopo aver origliato una conversazione tra Aurelio Mendez e Felipe Alvarez Hermoso.

Genoveva Salmeron, invece, non appena Agustina darà finalmente le sue dimissioni, farà la conoscenza della nuova cameriera Laura.

Una vita, trame sino all’11 luglio: Ildefonso chiede la mano di Camino

Le anticipazioni degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset dal 5 all’11 luglio 2021, svelano che Camino, per merito di Liberto, otterrà il permesso per far visita in carcere a Maite.

La giovane Pasamar crederà che sia stata sua madre a far denunciare la pittrice. Ildefonso invece farà un proposta di matrimonio a Camino, ricevendo un netto rifiuto. Successivamente la giovane Pasamar dirà al fratello che pur non essendo intenzionata a convolare a nozze con Ildefonso si servirà di lui per convincere la lavandaia a dirle chi l’ha costretta ad accusare Maite.

Camino apprenderà, grazie a Liberto, che Zaldua è finita in prigione a causa di una donna chiamata Concha Lopez, una lavandaia che vive in periferia: a questo punto la giovane Pasamar si farà aiutare dal fratello Emilio per rintracciare la vera responsabile della detenzione della sua amata. Intanto Felicia farà intendere a Ildefonso che sua figlia accetterà di diventare sua moglie.

Susana e Armando, dopo essere tornati nella cittadina iberica, non verranno messi al corrente dell’arresto di Maite. Caballero, però, quando apprenderà che sua nipote sta facendo i conti con la giustizia, vorrà farla tornare in libertà. A questo punto l’ex diplomatico avrà una discussione con Felicia, poiché le dirà che la pittrice è stata arrestata per colpa sua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Moncho non smette di piangere, Emilio e Cinta si vogliono sposare

Intanto Antonito e Ramon si eserciteranno con l’urlo di Jacinto: purtroppo il piccolo Moncho Palacios continuerà a piangere. Cesareo invece darà delle spiegazioni in soffitta, dopo il suo ritorno improvviso nel quartiere iberico.

Nel contempo Jacinto e Servante, dopo essere stati messi alle strette da Bellita, le confesseranno che Julio è un bugiardo: intanto quest’ultimo e José Miguel saranno pronti a dire la verità alla cantante sul loro legame di parentela.

Julio accoglierà ad Acacias 38 sua cugina Alodia, che si presenterà agli abitanti come domestica: Bellita sembrerà non fidarsi della nuova arrivata quando farà un colloquio a casa sua. Nonostante l’iniziale titubanza, la signora del Campo assumerà Alodia come domestica.

Emilio non nasconderà la sua preoccupazione, quando si renderà conto che Cinta lo sta ignorando: quest’ultima rimetterà piede ad Acacias 38 dopo essere stata in tournée. Il giovane Pasamar e Cinta dopo essersi ricongiunti saranno decisi a coronare il loro sogno d’amore al più presto possibile: i due però rinunceranno a far sapere della loro intenzione ai Dominguez. In particolare Bellita continuerà a essere turbata per il fatto che suo marito non smette di pensare a Julio.

Santiago parte, Genoveva sospetta di Laura e Aurelio Mendez

Successivamente il commissario Aurelio Mendez si presenterà a casa di Genoveva per darle una notizia sulla morte di Ursula, ovvero che un testimone la considera l’assassina. Santiago dopo aver ascoltato, senza farsi vedere, Felipe e Mendez, capirà che è arrivato il momento per lui di andarsene via da Acacias 38. Salmeron nel frattempo inviterà Agustina a lasciare la sua abitazione, per non avere ulteriori incidenti: Felipe invece proporrà alla sua domestica di continuare a lavorare nel suo vecchio appartamento. Subito dopo Agustina riceverà una missiva macchiata di sangue.

Santiago, dopo aver ricevuto un biglietto misterioso, se ne andrà via dalla pensione di Servante e Fabiana in fretta e con la valigia pronta: il brasiliano prima di fuggire consiglierà a Marcia di prendere esempio da lui.

Nel contempo Genoveva assumerà la nuova cameriera Laura, che sin da subito si mostrerà particolarmente interessata ad Alvarez Hermoso. Mendez quando avrà un nuovo confronto con Genoveva riguardante il decesso di Ursula, sarà convinto che Laura somigli a qualcuno. Salmeron invece, dopo aver sospettato che il commissario conosca la nuova arrivata, fingerà che Marcia ha cercato di farla cadere dalle scale.