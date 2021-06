L'appuntamento con la soap opera Love is in the air prosegue su Canale 5 e le anticipazioni turche delle nuove puntate rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

La serie, intanto, visto il buon successo di ascolti che ha registrato in patria, è stata rinnovata per una seconda stagione e i colpi di scena, anche in questo nuovo capitolo, non si faranno attendere per la coppia composta da Eda e Serkan, i quali si ritroveranno ad affrontare un periodo particolarmente delicato della loro relazione.

Serkan scopre di essere malato: anticipazioni turche di Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che con la seconda stagione il protagonista maschile Serkan si ritroverà a dover fare i conti con un brutto male, che lo metterà a durissima prova.

L'architetto, infatti, scoprirà di essersi ammalato di cancro: un durissimo colpo per Serkan, il quale comincerà a essere ossessionato dalla sua malattia e quasi non riuscirà a pensare più a nulla.

La scoperta di questo male, che deve affrontare e sconfiggere, spingerà l'architetto a trasformarsi in una persona completamente differente rispetto a quello che il pubblico della soap aveva conosciuto. Tale situazione, inoltre, finirà per avere delle conseguenze importanti anche sul suo rapporto con Eda.

Eda si allontana dall'architetto

Le trame turche di Love is in the air, rivelano che il giovane Bolat comincerà ad avere paura di attaccarsi e di stringere un rapporto con altre persone.

Come se non bastasse, poi, ammetterà di non essere pronto ad avere un figlio con Eda e soprattutto rimanderà continuamente la data del loro matrimonio.

Le nozze tra i due protagonisti della soap opera di Canale 5, quindi, verranno rimandate a data da destinarsi dopo la scoperta della malattia di Serkan e tutta questa situazione finirà per creare del caos nella vita della coppia.

Di conseguenza, le anticipazioni turche rivelano che Eda si allontanerà da lui, fino ad arrivare al punto in cui i due si separeranno del tutto e intraprenderanno così due strade differenti.

Eda e Serkan si ritrovano dopo cinque anni: trame turche Love is in the air

Tuttavia, i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della fortunata soap opera turca, rivelano che Eda e Serkan saranno destinati a ritrovarsi.

I due, infatti, si rincontreranno di nuovo a distanza di cinque anni dalla loro separazione e ci sarà una sorpresa che li vedrà protagonisti.

Intanto, in Italia, prosegue il buon andamento dal punto di vista Auditel della prima stagione della soap, che sta ottenendo una media di circa 1,7 milioni di spettatori al giorno, pari al 16-17% di share.