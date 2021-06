Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva dopo essere tornata dal viaggio di nozze con Felipe verrà arrestata per l'omicidio di Ursula Dicenta. Sarà un sacerdote a rivelare a Mendez che proprio il giorno del delitto la donna si trovava sul luogo in cui fu rinvenuto il corpo di Dicenta. Nonostante Genoveva respingerà tutte le accuse, per lei si apriranno le porte del carcere, mentre Santiago invece deciderà di lasciare in fretta e furia Acacias.

Una vita, anticipazioni: Genoveva riesce a sposare Felipe

In Una vita Genoveva riuscirà con l'inganno a sposare Felipe Alvarez Hermozo.

L'uomo infatti, sarà all'oscuro di non essere il padre del bambino e di tutti gli intrighi orditi da Genoveva per allontanarlo da Marcia. Quest'ultima verrà a sapere tutta la verità su Santiago e Genoveva da Andrade, ma non riuscirà ad arrivare in tempo in chiesa per impedire le nozze tra Felipe e Salmeron. I due saranno già diventati marito e moglie e Marcia avrà persino un malore, dopo aver capito di aver perso l'uomo che ama. La coppia di sposi partirà per il viaggio di nozze, ma le cose per Genoveva si metteranno male quando farà ritorno nel quartiere.

Un testimone mette nei guai Genoveva per l'omicidio di Ursula

Nel dettaglio, dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, si viene a sapere che Mendez continuerà a indagare sul delitto di Ursula, mentre Marcia dopo aver saputo che Santiago è sempre stato complice di Genoveva non ne vorrà più sapere di lui.

Becerra cercherà il perdono di Marcia senza successo, mentre i due novelli sposi faranno ritorno ad Acacias dopo la luna di miele. Con il prosieguo delle puntate, un sacerdote si farà avanti con il Commissario Mendez affermando di avere importanti informazioni riguardo l'omicidio di Ursula. Il religioso di presenterà come Padre Anrubia e sarà il testimone che metterà nei guai Genoveva.

Una vita, spoiler: Genoveva finisce in carcere

Nello specifico, il sacerdote rivelerà a Mendez di essere certo che Genoveva si sia recata proprio quel giorno sul luogo in cui fu rinvenuto il cadavere di Ursula. Padre Anrubia sarà quindi il testimone che il Commissario stava cercando per risolvere il caso. Genoveva si mostrerà indignata da tali accuse, mentre Felipe prenderà le difese della moglie.

Santiago invece, ascolterà di nascosto la conversazione tra Alvarez Hermozo e Mendez e capirà che sarà arrivato il momento di fuggire dal quartiere. Genoveva verrà arrestata con l'accusa di aver assassinato Ursula, mentre Santiago preparerà in fretta e furia i bagagli. Riuscirà Santiago a sfuggire all'arresto e a lasciare per sempre il quartiere? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.