Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le più amate in Italia. Le trame delle puntate dal 20 al 26 giugno su Canale 5 raccontano che Marcia Sampaio capirà di amare ancora Felipe Alvarez Hermoso e che Santiago Becerra e Genoveva Salmeron erano complici grazie ad una rivelazione di Cesar Andrade.

Una vita, puntate 20-26 giugno: scatta il bacio tra Marcia e Felipe

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in onda dal 20 al 26 giugno in televisione rivelano che Felipe deciderà di non leggere la lettera inviatagli da Ursula prima di morire grazie all'intercessione di Genoveva.

Santiago, invece, prometterà a Marcia di non mettersi più in pericolo, tanto da interrompere le ricerche sull'uomo che ha tentato di ucciderlo. Purtroppo la brasiliana dimostrerà di non fidarsi di Becerra, mentre l'avvocato sarà sempre più sicuro che la darklady gli stia nascondendo qualcosa. Per questo motivo, l'uomo avrà dei ripensamenti sul loro prossimo matrimonio.

Ed ecco che Felipe inviterà Marcia a casa sua dove capiranno di essere sempre innamorati, tanto che tra di loro scatterà un ultimo bacio. Nel frattempo, il commissario Mendez noterà che Santiago e Genoveva stanno litigano furiosamente. Di conseguenza, l'uomo di legge si recherà alla bottega per parlare con Marcia.

La brasiliana scopre che Santiago e Genoveva erano complici

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Felipe racconterà i suoi patemi d'amore a Ramon mentre i segreti di Genoveva avranno le ore contate. Andrade, infatti, chiederà di incontrare Marcia prima di morire. Santiago, a questo punto, proibirà alla brasiliana di recarsi in prigione, sebbene invano.

La Sampaio, infatti, raggiungerà la cella, dove avrà un confronto con il trafficante di donne. Qui, scoprirà che Genoveva e Santiago erano complici.

Felicia, invece, apparirà furiosa con Camino dopo aver scoperto che ha una relazione con Maite da una chiacchierata con Liberto. Neanche a dirlo, la ristoratrice non esiterà a picchiare la figlia per poi dirigersi all'atelier per un confronto con la pittrice.

In pratica, la donna minaccerà di morte la Zaldua se non mantiene le distanze da sua figlia. Per questo motivo, nella famiglia Pasamar la tensione si taglierà con un coltello visto che Camino deciderà di fare di testa sua, facendo arrabbiare molto la madre.

Lolita entra in travaglio

Felicia si scaglierà contro Liberto dopo aver scoperto che Camino non ha nessuna intenzione di rinunciare all'amore di Maite. Per questo motivo, il marito di Rosina pregherà la pittrice di lasciare l'atelier per non metterlo nei pasticci.

Intanto, Ildefonso tornerà al ristorante dove proporrà a Camino di tornare ad essere una coppia. In questo frangente, Felicia chiederà al giovane di avere pazienza mentre la sorella di Emilio scoprirà che Maite è pedinata dalle guardie civili.

La giovane Pasamar, a questo punto, correrà alla galleria d'arte per metterla in guardia sul possibile arresto.

Infine, Lolita entrerà in travaglio poco prima delle nozze tra Felipe e Genoveva mentre Cinta scoprirà il segreto di José Miguel.