Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 giugno, Genoveva Salmeron deciderà di ritirare l'ordine di assassinare Israel, mentre Felipe Alvarez Hermoso farà di tutto pur di aiutare Marcia a uscire di prigione e cercherà un guardiano, di nome Matias Gutierrez, per farlo testimoniare in favore della brasiliana. Nel frattempo Arantxa si sentirà assai turbata per la sgarbatezza della famiglia Dominguez, così deciderà di accettare l'eredità di sua zia per poi ritornare nei Paesi Baschi.

Anticipazioni Una Vita: Rosina affronta Liberto

Nelle prossime puntate di Una Vita, Rosina Hidalgo noterà lo strano atteggiamento del marito Liberto, così andrà da lui per chiedergli delle spiegazioni, ma l'uomo si giustificherà dicendo di avere soltanto alcuni problemi con l'imminente inaugurazione della galleria d'arte. Nel frattempo i Domínguez saranno assai preoccupati per il comportamento, assai assente, di Arantxa e per cercare di capire cosa sia accaduto alla ragazza, cominceranno a trattarla male, al fine di avere una reazione da lei. Emilio Pasamar e Antonito, intanto, inizieranno ad avere dei seri dubbi riguardo le vere intenzioni di Julio.

Genoveva ritira l’ordine di uccidere Israel

Genoveva deciderà di salvare Israel, il gemello di Santiago e ritirerà l'ordine di ucciderlo, poi deciderà di mostrare all'uomo la lettera che le ha scritto Ursula prima di morire. Emilio Pasamar, intanto, sarà convinto che Julio stia tramando qualcosa di strano contro la famiglia Dominguez, così deciderà di affrontare l'uomo e chiederà ad Antonito di aiutarlo.

Bellita e Cinta, invece, porteranno avanti il loro piano nei confronti di Arantxa. Successivamente Idelfonso e Camino avranno una lunga conversazione riguardo la guerra e la giovane resterà assai colpita dalla forte sensibilità dell’uomo. Nonostante la complicità avuta con Idelfonso, però, Camino non riuscirà a mettere da parte i suoi sentimenti per Maite.

Arantxa decide di tornare nei Paesi Baschi

Rosina chiederà a Felicia di pubblicizzare l’inaugurazione della galleria d’arte ai clienti del suo ristorante. Frattanto Servante riceverà una stampa dello stemma di famiglia, direttamente dall’Archivio di Stato. Arantxa, invece, sarà stufa dei tanti dispetti ricevuti dalla famiglia Dominguez, così deciderà di accettare l’eredità di sua zia, per poi tornare nei Paesi Baschi. In seguito Emilio svelerà a Josè, l’identità del ragazzo che gira per il quartiere chiedendo informazioni su di lui e gli dirà che il suo nome è Julio. Camino confesserà a Felicia di non essere innamorata di Ildefonso e di non volerlo più incontrare, ma la donna non avrà intenzione di ascoltare le ragioni della figlia.

Marcia esce di prigione

Felipe riuscirà a trovare un guardiano, Matias Gutierrez, il quale potrebbe testimoniare in favore di Marcia. Successivamente Matias si recherà dal commissario Mendez, per rilasciare la sua dichiarazione e sarà così che Marcia verrà ritenuta innocente e finalmente uscirà di prigione.