Mancano pochi mesi alla messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6. In questi giorni gli attori sono impegnati nelle riprese delle nuove puntate della soap, che verrà trasmessa nella fascia oraria pomeridiana di Rai 1 dal lunedì al venerdì. Una delle attrici che è stata confermata nel cast è Caterina Bertone, alias Beatrice Conti. La cognata del dottor Vittorio Conti (Tersigni Alessandro) è stata una delle new entry della stagione che si è conclusa a maggio. Il suo ruolo è stato accolto in maniera positiva dai fan, nonostante alcuni momenti d'incertezza.

Per commentare il finale della quinta stagione l'attrice ha rilasciato un'intervista a Tv Serial, nella quale ha svelato alcuni retroscena inerenti anche a ciò che accadrà nella prossima stagione.

Caterina Bertone spera in un bel futuro per Beatrice

Per prima cosa l'interprete di Beatrice Conti ha voluto sottolineare come la puntata finale de Il Paradiso Delle Signore, che è stata trasmessa il 28 maggio scorso, sia stata sorprendente per via dei numerosi colpi di scena che si sono verificati: alcune coppie storiche sono "scoppiate", altre invece si sono formate, mentre alcune famiglie si sono ritrovate. "Succederanno tante tante altre cose nelle nuove puntate", ha affermato così l'attrice. In merito a ciò che succederà al suo personaggio, Caterina Bertone non ha anticipato nulla dal momento che, come ha spiegato lei stessa, ancora non è a conoscenza del percorso evolutivo che gli sceneggiatori hanno pensato per Beatrice. In modo particolare, però, si è auspicata che ben presto Beatrice riesca a trovare la sua strada: "Spero che trovi la sua via non solo sul piano professionale, ma anche in quella sentimentale".

Il Paradiso Delle Signore è la migliore soap opera dell'anno

Da alcune settimane il cast de Il Paradiso delle signore è tornato sul set. Grazie ai video e alle foto postate dagli attori sui loro profili social, è possibile acchiappare qualche spoiler o dettaglio che puntualmente scatena la curiosità dei fan della soap. Infatti, è proprio grazie al social che si è appreso il nome delle prossime new entry nel cast della soap: l'attrice Laura Rossi e l'attore Salvatore Langella.

Per conoscere quello che accadrà nelle prossime puntate, però occorrerà aspettare la messa in onda di settembre.

Il Paradiso Delle Signore è una soap che quest'anno ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico raggiungendo uno share pari al 20%. Per questo motivo è stata eletta la "miglior soap opera" dell'anno e si aggiudicata il premio "Bubino D'Oro 2021".

La soap, che ha vinto il premio con il 50,27% dei voti, ha battuto le soap concorrenti come Un posto al sole, DayDreamer e Beautiful.