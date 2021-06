Dopo aver messo fine alle tormentate storie d'amore con Ida Platano e con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri avrebbe finalmente voltato pagina in ambito sentimentale.

Stando a quello che racconta Deianira Marzano, il cavaliere di Uomini e donne si starebbe consolando tra le braccia di una donna mora, accanto alla quale si è fatto fotografare di recente. Il flirt che si vocifera stia vivendo con una persona lontana dal mondo dello spettacolo, allontanerebbe il pugliese dalla prossima stagione del dating-show.

Rumor sul protagonista di Uomini e Donne Over

Sembra essere lontano dagli studi di Uomini e Donne il futuro di Riccardo. Dopo aver partecipato alla stagione 2020/2021 del dating-show, pare che Guarnieri sia intenzionato a non ripetere l'esperienza dopo l'estate.

A confermare la presunta volontà del pugliese di allontanarsi dal programma che in questi anni gli ha dato fama e popolarità, sarebbero sia la sua assenza prolungata dai social network (e il no a rilasciare interviste) che le voci su un possibile flirt in corso con una persona che non fa parte del cast del format di Maria De Filippi.

Deianira Marzano, infatti, di recente ha pubblicato su Instagram un selfie che il cavaliere del Trono Over si è fatto con una mora dall'identità sconosciuta: si ipotizza, dunque, che tra i due protagonisti di questo scatto, ci sia qualcosa di più profondo di un'amicizia.

Il silenzio di Riccardo dopo l'ultima apparizione a Uomini e Donne

La foto in cui appare sorridente e guancia a guancia con una ragazza, è la prima con protagonista Riccardo dopo la sua ultima apparizione a Uomini e Donne. Dopo aver ufficializzato la fine della relazione con Roberta, Guarnieri ha deciso di sparire dai social network e di non rilasciare interviste, né sul passato in trasmissione né sulla sua nuova vita da single.

Stando all'indiscrezione della quale si è fatta portavoce Deianira Marzano, però, il cavaliere del Trono Over non sarebbe solo, come vorrebbe far credere. A far tornare il sorriso sul volto del pugliese, sarebbe stata una donna mora, la cui identità non è ancora trapelata.

Metabolizzata la rottura con Di Padua, il protagonista del dating-show di Maria De Filippi avrebbe voltato pagina accanto a una persona che non fa parte né del format Mediaset né del mondo dello spettacolo in generale.

Il passato a Uomini e Donne con le dame Ida e Roberta

Se Riccardo avesse davvero trovato l'amore lontano dalle telecamere, vuol dire che la sua avventura a Uomini e Donne si è conclusa nella stagione 2020/2021, quella alla quale ha partecipato nei mesi scorsi riavvicinandosi a Roberta.

Qualora Guarnieri avesse incontrato l'anima gemella, non avrebbe senso che a settembre accettasse di tornare nel parterre del Trono Over, cosa che invece dovrebbero fare le sue ex, salvo ovviamente colpi di scena durante l'estate.

Ida Platano e Roberta Di Padua, infatti, sono ancora single e in cerca del "principe azzurro". È difficile pensare che Maria De Filippi e la sua redazione rinuncino a entrambe le dame dopo le vacanze: almeno una tra la bresciana e la romana, dovrebbe prendere parte alle nuove puntate del dating-show, che si registreranno a partire da fine agosto.

Il cavaliere pugliese, invece, continua a restare in silenzio e a non commentare le cose che accadono attorno a lui (come, ad esempio, le frecciatine che gli lancia la ex a distanza). Quando i giornalisti che scrivono per il magazine di U&D gli hanno chiesto di rilasciare qualche dichiarazione sulla storia d'amore appena finita e sulla sua nuova vita, il personal trainer ha preferito non parlare, probabilmente per far sì che cali il sipario sul suo privato, dopo anni in cui è stato detto e scritto di tutto a riguardo.