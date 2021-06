A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della sua prima intervista post rottura, Jessica Antonini è ancora al centro del Gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha parzialmente smentito il settimanale che in copertina le ha attribuito un virgolettato nel quale viene messa in discussione la virilità di Davide Lo Russo. Il direttore Riccardo Signoretti, per dimostrare la limpidezza del suo lavoro, ha condiviso su Instagram l'audio originale del confronto tra la romana e un suo giornalista.

In rete un audio che smaschera la ex di Uomini e Donne

Non accenna a placarsi la polemica attorno ad alcune dichiarazioni di Jessica di Uomini e Donne. La tronista della stagione 2020/2021 del dating-show, infatti, ha rilasciato un'intervista dopo aver ufficializzato la rottura con Davide sui social network.

Il settimanale di gossip che per primo ha raccolto lo sfogo della giovane, ha usato un titolo molto forte per invogliare i propri lettori a compare il nuovo numero: "Jessica è certa, Davide è gay ma ancora non lo sa".

La bella Antonini, però, ha subito negato di aver detto una cosa così su Lo Russo, anzi ha invitato i fan a leggere l'intervista per intero per capire cosa intendeva quando ha messo in discussione l'eterosessualità del corteggiatore.

"I giornali fanno titoli a effetto. Non ho detto questo, e comunque è un mio pensiero, non ho offeso nessuno", ha fatto sapere la protagonista del Trono Classico in un recente sfogo postato su Instagram.

La replica del direttore al volto di Uomini e Donne

Dopo aver sentito Jessica mettere in dubbio il suo lavoro, Riccardo Signoretti ha scelto di esporsi per dimostrare che la ragazza ha detto esattamente quello che è scritto sulla copertina del nuovo numero del suo settimanale.

Sul profilo Instagram del direttore, infatti, in queste ore è stato pubblicato un audio che "smaschera" l'ex tronista di Uomini e Donne. Nel vocale che tutti i curiosi possono ascoltare sui social network, si sente chiaramente Antonini supporre un'omosessualità latente di Davide nella chiacchierata che ha avuto con un giornalista.

"Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica sul suo ex, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell'intervista che chiarisce ogni dubbio", ha fatto sapere Signoretti tramite il suo account personale.

Le 'vere' dichiarazioni di Jessica di Uomini e Donne

Nell'audio che Riccardo Signoretti ha pubblicato su Instagram la mattina del 24 giugno, si sente Jessica dire: "Secondo me Davide dentro di lui è gay ma non lo sa, non lo capirà adesso".

L'ex tronista di Uomini e donne, poi, ha aggiunto che non ci sarebbe nulla di male se Lo Russo avesse altri gusti, anche perché lei è circondata da persone omosessuali alle quali vuole un gran bene.

"Ho provato a rassicurarlo, ma gli ho anche detto che questa cosa mi ha messa in difficoltà", ha proseguito Antonini nello sfogo che il direttore di un noto settimanale di gossip ha condiviso sui social nelle ultime ore.

La romana, dunque, ha usato le parole che la rivista le ha attribuito in copertina, quindi la smentita che ha fatto pochi giorni fa sembra lasciare il tempo che trova.

Da quando è scoppiata la polemica sull'intervista di Jessica, Davide non si è ancora esposto per commentarla in qualche modo. L'ex corteggiatore del dating-show di Maria De Filippi, infatti, ha sposato il silenzio e non controbatte in nessun modo alle insinuazioni che la tatuatrice ha fatto sulla sua sfera privata. Il giovane, inoltre, non ha neppure ufficializzato l'addio alla tronista che l'ha scelto in televisione lo scorso autunno dopo aver avuto un reciproco colpo di fulmine.