Arrivano le anticipazioni di Beautiful da lunedì 14 a sabato 19 giugno 2021 su Canale 5 alle 13:40. Le trame vedono le donne grandi protagoniste. Flo scopre che Sally non è malata dopo essere stata nello studio di Penny e aver messo le mani sulla sua reale cartella clinica. La giovane Spectra porta avanti la sua messinscena, disposta a tutto pur di non perdere l'amore di Wyatt e la stima dei Forrester conquistata dopo così tanto tempo e fatica. Quinn invece rovina il matrimonio di Brooke facendo in modo che Ridge veda il filmato del bacio con Bill.

Il suo desiderio è anche quello di aiutare Shauna a riavvicinarsi a Forrester. Di seguito, le anticipazioni delle nuove puntate.

Beautiful settimana 14- 19 giugno 2021 episodi su Canale 5

Ridge e Brooke si sono riavvicinati dopo che Thomas è stato messo al suo posto. Donna ne è felice e per festeggiare il loro amore ritrovato organizza una festa alla villa. C'è tuttavia una donna che non è affatto felice della loro reunion, Quinn Fuller.

Donna viene a sapere del bacio tra Brooke e Bill, ma non solo: scopre che Quinn è in possesso del filmato che lo prova. Brooke è disperata, sa che se questa volta Ridge vedrà il filmato non la perdonerà. Senza paura, ha un acceso confronto con Quinn che, dal canto suo, non fa marcia indietro.

Quinn avverte Shauna di stare in guardia, presto potrebbe realizzare il sogno di avere Ridge tutto per sé. Poco dopo, carica su una cornice digitale il video che immortala il tradimento di Brooke.

Sally non è malata e chiede a Penny di coprirla

La giovane Spectra sa benissimo di non essere in fin di vita ma non vuole perdere ciò che ha sempre desiderato: riavere Wyatt ed essere accettata dai Forrester.

Il suo segreto però, rischia di venire alla luce dopo che Flo inizierà ad avere dei sospetti.

La dottoressa Penny si presenta alla casa sulla spiaggia senza preavviso per convincere Sally a raccontare come stanno realmente le cose. Ovviamente, riceve una risposta negativa: come può dire di non essere malata ma di soffrire solo di stress?

Tutto tornerebbe come prima e Wyatt la abbandonerebbe.

Sarà così che Sally deciderà di portare avanti il suo teatrino. La stilista però non sa che Flo sta indagando su di lei e che verrà in possesso dei documenti clinici attestanti la sua reale condizione di salute. Le trame di Beautiful si complicheranno ulteriormente dopo che la giovane Fulton sarà intenzionata a telefonare a Wyatt per raccontargli tutto.

Come farà Sally a mantenere il suo oscuro retroscena? Per ora, ci sarà la dottoressa Penny Escobar a coprirla, ma il loro patto è fragile come un castello di carta. Non mancherà molto prima che Spectra perda il controllo e si rovini con le sue stesse mani.