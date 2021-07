Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, riservano diverse novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 agosto, José Miguel Dominguez rivelerà a sua moglie Bellita Del Campo di essere il vero padre di Julio Exposito e che il giovane è nato da una relazione avuta con una sua compaesana, di nome Rocio. Inizialmente la Del Campo sarà sconvolta dalla notizia, soprattutto quando si renderà conto che gli altri vicini erano già a conoscenza di tutto, così deciderà di cacciare José dalla loro casa. In un secondo momento, Bellita si pentirà della sua scelta e pregherà Julio di rimanere al fianco di suo padre, sarà così che la donna perdonerà anche José e accetterà il giovane in famiglia.

Spoiler Una Vita: Mendez interroga Genoveva

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felicia inviterà tutti i vicini al Nuovo Secolo XX, per annunciare il fidanzamento di Camino e Ildefonso, poi dirà che il matrimonio sarà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio. Ildefonso farà un bel discorso, mentre Camino si limiterà a ringraziarlo per le sue parole. In seguito Servante cercherà di convincere Fabiana a partecipare ad un particolare concorso, dedicato a premiare la pensione migliore. José, intanto, rivelerà a Bellita della relazione avuta con Rocio, una sua compaesana, dalla quale è nato Julio, sarà così che il ragazzo verrà ufficialmente presentato in famiglia. Più tardi Cesareo dirà a Mendez che la donna che si aggirava nel parco, proprio vicino al luogo dell’assassinio di Marcia, somigliava molto a Genoveva, sarà così che il commissario si recherà subito dalla Salmeron per interrogarla di nuovo.

A Calle Acacias arriva Marcos Bacigalupe

Mendez eliminerà definitivamente Israel il gemello di Santiago, dai sospettati dell’omicidio di Marcia e organizzerà una nuova strategia. Laura, intanto, prometterà fedeltà a Felipe e lui le dirà che è disposto a pagarla per qualsiasi informazione utile. L’avvocato, intanto, sospetterà sempre di più che Genoveva sia immischiata nell’omicidio di Marcia, ma Salmeron chiederà all’uomo di fidarsi di lei, soprattutto per il bene del loro figlio.

A Calle Acacias, intanto, verrà celebrato il battesimo del piccolo Moncho e Ramon ringrazierà Jacinto e Fabiana, davanti a tutti i presenti. In seguito i Pasamar verranno invitati da Ildefonso a teatro, ma ad un certo punto accadrà qualcosa di inaspettato: al ristorante Nuovo Secolo XX (in precedenza chiamato "La Deliciosa") entrerà un nuovo cliente, un certo Marcos Bacigalupe.

Emilio geloso di Julio e Cinta

Servante, intanto, riuscirà a convincere Fabiana a partecipare al concorso riservato alle pensioni. Successivamente si scoprirà che Marcos, il nuovo cliente del Nuovo Secolo XX, in realtà è un vecchio amico di Felicia, la donna sarà assai felice di rivederlo e sarà lusingata da tutti i complimenti che riceverà dall'uomo. Più tardi Marcos confiderà a Felicia di avere intenzione di trasferirsi a Calle Acacias, ma la donna non sembrerà molto contenta della sua decisione. Cinta, invece, trascorrerà molto tempo in compagnia di Julio e comincerà ad elogiarlo, facendo ingelosire Emilio.