Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che quest'anno debutterà al sabato sera a partire dal mese di ottobre. Nelle prossime settimane, la padrona di casa e direttore artistico del varietà annuncerà ufficialmente chi sono i nuovi concorrenti famosi che scenderanno in pista per mettersi in gara quest'anno, intanto però arrivano già le prime anticipazioni sul cast. E, a lasciare lo show, sarà Raimondo Todaro, volto storico del programma di Rai 1.

Cambiamenti nel cast di Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla nuova edizione di Ballando con le stelle, rivelano che il cast perderà uno dei ballerini "simbolo" dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Trattasi di Raimondo Todaro, presente nel programma di successo di Rai 1 fin dallo scorso 2005. In questi anni, Todaro è diventato uno dei ballerini più apprezzati dal pubblico e dalle star che hanno avuto modo di gareggiare con lui nello show del sabato sera.

Ad annunciare la decisione di abbandonare il programma è stato proprio Todaro, con un post che ha pubblicato su Instagram in queste ore.

L'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale sui social

"Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l'idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide", ha scritto Raimondo Todaro sui social, ammettendo comunque di essere grato a Ballando e Milly per l'opportunità che gli hanno dato nel corso di questi anni.

Intanto, per quanto riguarda i concorrenti di Ballando con le stelle 2021, al momento è confermato il nome del cantautore Morgan.

I primi concorrenti di Ballando con le stelle 2021: la conferma di Morgan

Lui stesso, con una lettera social ha ammesso che farà parte del nuovo cast dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ammettendo di aver accettato in primis per una questione economica, dato che deve pensare al mantenimento di ben tre figlie.

Morgan ha anche svelato che, con la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, spera di poter fare cultura in prima serata.

E poi ancora tra i nomi dei concorrenti che sono venuti fuori in queste ore, anche quello di Federico Fashion Style, protagonista dello show di Real Time, Il Salone delle meraviglie.

In questo caso, però, non c'è ancora la conferma ufficiale anche se il parrucchiere dei vip ha ammesso che presto ci saranno delle novità professionali che lo riguarderanno e potrebbe essere proprio l'impegno con Ballando con le stelle 2021.