Grandi novità per Maja e Florian nelle prossime puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4. La svolta ci sarà nell'episodio di martedì 3 agosto, quando i due faranno l'amore per la prima volta, complice la sparizione di Napoleone. Questa volta, Maja non si tirerà più indietro e capirà che non ha senso nascondere i suoi sentimenti.

Nel frattempo, Andrè continuerà a mentire sul suo stato di salute. Lo chef non vuole far sapere a nessuno che non ha affatto recuperato la memoria e così porta avanti il suo teatrino, con inaspettate conseguenze.

Anticipazioni Tempesta d'amore, il piano di Andrè

Non c'è pace in hotel, specialmente dopo il ritorno di Andrè. Lo chef ha perso la memoria e con essa anche i ricordi di tutte le sue malefatte. Come potrà in queste condizioni riprendere in mano la sua vita e soprattutto la sua professione?

Conscio di ciò, Andrè si è sottoposto a degli esami più approfonditi, che hanno confermato la sua amnesia. Preoccupato dal fatto che Michael scopra la sua bugia, falsifica l'esito dell'encefalogramma. Nessuno deve sapere che in realtà è ancora privo di ricordi e che sta tenendo in piedi un assurdo teatrino.

Florian innamorato di Maja

Dopo l'incidente in tandem, Florian viene ricoverato in ospedale. Maja corre al suo capezzale e capisce di tenere a lui molto più di quanto crede.

Fino a ora ha cercato di reprimere e nascondere i suoi sentimenti ma, di fronte alla possibilità di perderlo, ha capito di esserne profondamente innamorata. Lo stesso vale per Florian, commosso dalla vicinanza della ragazza. A dargli un'ulteriore conferma è un sogno romantico che ha proprio Maja come protagonista.

Continuano le macchinazioni di Erik ai danni di Robert e Werner, ignari del grande passo falso che hanno commesso accettando di firmare il progetto sull'hotel termale.

Chi aprirà loro gli occhi prima che sia troppo tardi?

Come svelano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, non sarà facile per i Saalfeld proteggersi dalle losche mire di Erik e Ariane, entrambi ancora carichi di odio e sete di vendetta. E, in tutto ciò, nemmeno Selina sarà al sicuro.

Napoleone fa da Cupido, spoiler Tempesta d'amore

Per fortuna, Florian viene dimesso dall'ospedale dopo l'incidente in tandem e torna a casa con Maja. I due decidono di trascorrere l'intero pomeriggio nella baita e fanno l'amore.

Maja sente di essere finalmente felice; per lei è la prima volta che si abbandona all'amore dopo l'ex fidanzato e spera che Florian sia la persona giusta.

Tutto è bene quel che finisce bene: dopo il romantico pomeriggio passato con Maja, Florian esce a prendere un po' di aria e sul suo cammino trova Napoleone, il dolce quadrupede che ha fatto loro da Cupido.