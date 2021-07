Il Grande Fratello Vip 6 è pronto a riaprire di nuovo i battenti su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Alfonso Signorini sarà il padrone di casa di questa nuova edizione che occuperà la fascia del prime time della rete ammiraglia Mediaset per un lungo periodo di tempo. Anche quest'anno, infatti, il reality show andrà in onda per un bel po' di mesi, al punto che si ipotizza che la sesta edizione possa essere ancora più lunga della quinta, andata in onda per ben sei mesi ininterrotti su Canale 5.

La programmazione del Grande Fratello Vip 6 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 6 rivelano che il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale su Canale 5.

La data d'inizio, al momento, è fissata per lunedì 13 settembre mentre il secondo giorno di messa in onda in prime time, continuerà ad essere il venerdì (come è accaduto lo scorso anno).

Di conseguenza, il reality show condotto da Signorini dovrà sfidarsi contro la nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che quest'anno potrà contare sulla presenza di diversi ex concorrenti dell'ultimo GF Vip.

La finale del GF Vip 6 prevista nel 2022

Tra questi, è stata anticipata la presenza di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, che ritroveranno nel cast anche Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini.

Insomma, la sfida per il GF Vip 6 non sarà per nulla facile dal punto di vista degli ascolti, soprattutto per quanto riguarda la seconda puntata settimanale del venerdì.

Tuttavia, Mediaset ha intenzione di puntare grandi risorse sul programma, al punto che le anticipazioni di queste settimane rivelano che la trasmissione potrebbe arrivare a coprire l'intera stagione televisiva 2021-2022.

Stando a quanto riportato da Nuovo Tv, al momento la puntata finale del Grande Fratello Vip 6 sarebbe fissata per gennaio 2022 ma non si esclude che possa esserci la possibilità di allungare ulteriormente il reality show.

Le indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6

La finalissima di questa sesta edizione, infatti, potrebbe andare in onda addirittura il prossimo maggio. Nel caso in cui tale indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe dell'edizione più lunga di sempre del programma Mediaset.

Intanto, emergono nuovi nomi per quanto riguarda il cast di concorrenti del GF Vip.

Si vocifera che tra i papabili della sesta edizione possa esserci anche l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro, che in passato è stata tra le protagoniste di Temptation Island Vip, assieme al suo compagno Lorenzo Amoruso.

Tra i papabili in lizza, spicca anche il nome di Katia Ricciarelli e quello di Pamela Prati, che tornerebbe nella casa dopo l'esperienza della prima edizione.