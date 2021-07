Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda dal prossimo settembre su Rai 1. Dopo il periodo di stop per la consueta sosta estiva, e la conseguente messa in onda delle repliche nella fascia del pomeriggio della rete ammiraglia, le avventure dei vari protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo torneranno a intrecciarsi nuovamente. I colpi di scena non mancheranno e a proposito della programmazione de Il Paradiso delle signore 6, i fan possono stare tranquilli: le nuove puntate torneranno in onda nella vecchia fascia oraria.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, dopo la fine degli episodi inediti della quinta stagione de Il Paradiso delle signore, in onda fino a fine maggio su Rai 1, si è scelto di puntare sulle repliche della stagione precedente.

Tuttavia, per ragioni di palinsesto, la Rai ha cambiato orario alla soap opera, che non va più in onda dalle 15:55 come accadeva fino a maggio.

Le repliche della quarta stagione daily della soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi stanno andando in onda alle 14:50, ossia subito dopo la fine del game show Il pranzo è servito, condotto da Flavio Insinna.

Cosa succederà a partire dal prossimo settembre? Quale sarà l'orario di messa in onda della soap opera?

È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan/spettatori de Il Paradiso delle signore, in vista dei nuovi appuntamenti che si preannunciano densi e ricchi di colpi di scena.

La soap opera ritorna al consueto e vecchio orario su Rai 1

Ebbene, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso 6 rivelano che la soap tornerà in onda al suo vecchio orario.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Contrariamente a quanto è accaduto durante il periodo estivo, a partire da lunedì 13 settembre, le nuove puntate della sesta stagione torneranno in onda nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno e prima dell'inizio de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Insomma, un ritorno al "vecchio orario" per i protagonisti de Il Paradiso delle signore, che continueranno a emozionare gli spettatori, con nuove trame che si preannunciano scoppiettanti.

Le anticipazioni de Il Paradiso 6: Vittorio riparte senza sua moglie Marta

Le prime anticipazioni, infatti, rivelano che ci sarà spazio per la nuova vita di Vittorio Conti, che dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio finale di sua moglie Marta.

La donna, infatti, ha scelto di trasferirsi stabilmente a New York per poter affrontare nuove sfide lavorative, nonostante suo marito le avesse chiesto di restare al suo fianco e di provare così a rimettere in piedi il loro traballante matrimonio.

Marta, però, ha preferito fare di "testa sua" e alla fine ha scelto d'inseguire il suo sogno lavorativo.

Tra l'altro, l'attrice Gloria Radulescu non compare nella lista cast della sesta stagione della soap, il che lascia intendere che il suo potrebbe essere un addio definitivo.

Il ritorno in città di Roberto Landi e arriva Marco

Occhi puntati anche su Giuseppe, che si ritroverà a dover affrontare i segreti del suo passato e dovrà svelare a sua moglie di avere avuto un'amante durante il soggiorno in Germania.

Ci sarà spazio anche per il ritorno in scena del grafico pubblicitario Roberto Landi, che rimetterà piede a Milano dopo un periodo di ben cinque anni di assenza.

Gli spoiler di questa sesta stagione, della soap opera record di ascolti del pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio, che sicuramente non passerà inosservato all'interno delle varie dinamiche che si muovono nel grande magazzino.

Trattasi di Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide, il quale rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e soggiornerà proprio a casa di sua zia. A cosa è dovuto questo ritorno inaspettato del ragazzo in città? Non si esclude che, essendo il nipote dell'astuta contessa, possa nascondere un doppio fine.