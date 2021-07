Prosegue all'interno della soap opera "Un Posto Al Sole" la storyline riguardante il personaggio di Filippo Sartori, alle prese con uno stato di salute complicato.

Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda su Rai 3 da lunedì 19 a venerdì 23 luglio pongono l'accento sulla decisione inaspettata del figlio di Roberto. Filippo, infatti, è pronto a fare un passo indietro per ritornare a vivere con la moglie e la figlia, sebbene non sia facile per l'imprenditore ricostruire la propria vita dopo l'intervento chirurgico subito.

Jimmy, dal canto suo, non sa in quale modo affrontare dei bulli ma si rivela decisivo il dialogo con lo zio Franco (Peppe Zarbo) il quale lo spinge ad avere maggior fiducia in sé stesso.

Nonostante ciò il figlio di Niko ( Luca Turco) non riesce a mettere da parte le paure.

Renato scopre che Niko incontra di nuovo Susanna, la sua ex

Serena si trova di fronte a una perenne ansia nel modo in cui comportarsi con il marito.

Intanto Jimmy si riprende una rivincita con i ragazzi del campo estivo e Renato scopre la bugia nascostagli da Niko. Renato (Marzio Honorato) si dice preoccupato della decisione di Susanna di andare a studiare nello studio di Niko. Ciò porterebbe a un nuovo riavvicinamento tra i due ex coniugi.

Samuel, invece, vive un momento di felicità e arriva al punto di fare una dichiarazione d'amore alla donna amata, Speranza (Sole Di Maio).

Marina e Roberto si accordano per giungere a una conclusione nell'accordo commerciale relativo alla vendita dello yacht.

Intanto Filippo (Michelangelo Tommaso) si trova sul punto di far ritorno a casa del padre per avere maggiore serenità.

Nel frattempo nuovi sviluppi si incentrano sul libro di Michele Saviani (Alberto Rossi): il giornalista riceve una notizia confortante per mandare avanti il proprio lavoro.

La preoccupazione di Ferri

Intanto un incontro mette in confusione Silvia (Luisa Amatucci), dopo che la proprietaria del bar Vulcano si ritrova faccia a faccia con Giancarlo.

Nel frattempo Fabrizio (Giorgio Borghetti) deve fronteggiare i tanti problemi lavorativi ma decide di non mettere al corrente della situazione la compagna Marina Giordano (Nina Soldano).

Intanto Samuel prosegue i preparativi per rendere concreta la sorpresa a Speranza e nello stesso momento Vittorio (Amato D'Auria) fa una rivelazione al padre.

Il figlio del comandante si dice pronto a raccontare al padre i suoi sentimenti nei confronti di Speranza, trovandosi in un intreccio amoroso piuttosto complicato.

Infine Roberto vuole mettere da parte un po' il lavoro per concentrarsi sullo stato emotivo del figlio, che ha bisogno più che mai del sostegno del genitore.