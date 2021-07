La Rai si prepara per la nuova stagione tv 2021/2022 che si preannuncia ricca di novità e programmi che terranno compagnia al pubblico sia in prima serata che in daytime. Tra questi va segnalato il ritorno del talent show The Voice Senior, condotto nuovamente da Antonella Clerici, seppur con delle modifiche alla giuria. Occhi puntati anche sul ritorno del game show L'Eredità, condotto da Flavio Insinna che, contrariamente a tutti gli altri programmi del daytime, slitterà il debutto di qualche settimana.

Confermato The Voice Senior ma cambia la giuria: anticipazioni palinsesti Rai 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai della nuova stagione tv 2021/2022 prevedono in prima serata la riconferma di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, considerato il programma rivelazione della passata stagione. Con una media di oltre 4 milioni di spettatori, il programma ha meritato la riconferma nelle serate autunnali di Rai 1 a partire dal prossimo mese di novembre.

La conduttrice è confermata, ma la stessa cosa non vale per la giuria, dove ci saranno delle modifiche. In questi giorni, infatti, è stato confermato che Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi non saranno più giurati del talent show di Rai 1.

Albano resta fuori da The Voice Senior 2

A confermarlo è stato proprio il cantante di Cellino San Marco, il quale ha ammesso di aver ricevuto una telefonata da parte degli organizzatori del talent show della Clerici, ma di non conoscere ancora i motivi effettivi per il quale è stato scelto di sostituirlo. Al suo posto arriverà Orietta Berti, alla quale Al Bano ha fatto un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura televisiva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre le anticipazioni sui palinsesti Rai per la nuova stagione tv, rivelano che è confermata anche la messa in onda di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e in programma dal 17 settembre in poi.

Slitta il debutto de L'Eredità su Rai 1 nella stagione tv 2021/2022

Per il daytime, invece, la maggior parte delle trasmissioni di Rai 1 cominceranno il prossimo 13 settembre, come nel caso di E' sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e Storie Italiane affidato ad Eleonora Daniele.

La stessa cosa non sarà per L'Eredità, il quiz della fascia preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Il debutto, contrariamente a tutte le altre trasmissioni del daytime della rete, slitterà a fine settembre. Al momento, la messa in onda della prima puntata de L'Eredità 2021/2022 è prevista per il 27 settembre: fino al giorno prima, proseguirà invece l'appuntamento con il quiz estivo Reazione a catena, presentato con successo da Marco Liorni.