Le anticipazioni di Tempesta d’amore regalano intense emozioni e altri misteri. Che cosa succederà nelle nuove puntate che verranno trasmesse su Rete 4 da sabato 24 a venerdì 30 luglio? A quanto pare, Selina von Thalheim scoprirà che Ariane Kalenberg nasconde un uomo in camera, ma la dark lady preferirà non rivelare chi sia. Nel frattempo, Maja von Thalheim litigherà con Florian Vogt, ma poi fanno pace e si scambieranno un appassionante bacio. Robert Saalfeld e Cornelia Holle, dopo aver trascorso una romantica notte insieme, faranno progetti sul Furstenhof.

Infine, Erik Vogt farà una proposta allettante al padre e al nonno di Valentina, ma i signori Saalfeld non si renderanno conto che quella proposta è uno specchietto delle allodole.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore: Selina scopre chi è l'amante di Ariane

L'intervento di Florian infastidirà parecchio Maja la quale lo affronterà a muso duro, dicendo che non aveva nessun diritto di intromettersi negli affari che non lo riguardano e gli ingiungerà di stare fuori dalla sua vita. Robert e Cornelia trascorreranno insieme una romantica notte in una delle baite del Furstenhof e il giorno dopo parleranno della situazione del lussuoso albergo bavarese. André, per riavvicinarsi al fratello Werner, gli farà credere di aver recuperato una parte di memoria raccontando ciò che Alfons ha riferito a Leentje.

Selina inizierà a sospettare che Ariane nasconda un uomo nella sua camera da letto e più tardi le chiederà maggiori spiegazioni e l’amica le risponderà che sta frequentando un dipendente e che non vuole che nessuno sappia di loro due. Il giorno seguente, la signora von Thalheim noterà che Erik porta un orologio che aveva visto nella camera di Ariane e capirà che il misterioso amante della sua amica è proprio lui.

Werner, felice che André abbia ricordato alcuni eventi del suo passato, organizzerà una cena di famiglia per festeggiare questo avvenimento. Leentje, intanto, temerà che la verità venga a galla. Erik farà una proposta allettante a Robert, il quale dirà al padre che il signor Vogt gli ha chiesto di avviare insieme un hotel termale.

I signori Saalfeld si mostreranno interessati alla proposta di Erik e decideranno di coinvolgere Christoph.

Maja e Florian si baciano

Maja e Florian, nelle prossime puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, si scambieranno un appassionante bacio, ma la ragazza dirà di non essere pronta a iniziare una storia con lui e lo pianterà in asso. Più tardi, la figlia adottiva di Selina si pentirà di aver detto quelle cose al guardaboschi del Furstenhof e gli dirà di averci ripensato, ma il ragazzo la gelerà, dicendo che lei aveva ragione e che la cosa migliore per loro è restare amici. André si trasferirà da Michael e avrà paura di essere smascherato, ma Leentje lo rassicurerà e spingerà il cuoco a raccontare di nuovo a Werner che il suo ristorante in Olanda è stato inghiottito dalle fiamme: secondo Leentje questo è l’unico modo per ottenere una buona somma di denaro con cui poi lui e la donna si trasferiranno alle Mauritus.

Spoiler Tempesta d'amore fino al 30 luglio: brutto incidente per Florian

Pur di star vicino a Florian, Maja mentirà dicendogli di aver visto il coniglietto Napoleone e gli proporrà di fare un giro in tandem per cercarlo. La ricerca sarà infruttuosa, ma i due giovani si divertiranno un mondo e ritroveranno l’intesa perduta. Quando la giovane von Thalheim prenderà il comando del tandem la ruota davanti della bici finirà contro un albero e il guardaboschi batterà forte la testa. La ragazza si allarmerà quando vedrà uscire molto sangue dalla testa posteriore di Florian.

Dopo l’incidente, il giovane Vogt verrà portato d’urgenza in ospedale e Maja sarà visibilmente preoccupata per le condizioni del ragazzo.

André, temendo che Michael scopra che lui abbia mentito sul recupero della memoria, cercherà di falsare i risultati dell’elettroencefalogramma, ma il dottore inizierà ad avere qualche dubbio sul suo paziente. Robert e Werner saranno molto entusiasti della proposta di Erik e decideranno di accoglierla, ma i due Saalfeld non sanno che i progetti dell’hotel termale sono tutti falsi. Lucy scoprirà che suo padre ha messo un annuncio per cercare una compagna e chiederà allo scrittore Joell di aiutarla a salvare il matrimonio dei suoi genitori. Ma i suoi tentativi risulteranno vani.