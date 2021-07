Ballando con le Stelle 2021 tornerà in onda a partire dal prossimo ottobre su Rai 1. Le prime anticipazioni rivelano che lo show condotto da Milly Carlucci è stato riconfermato al sabato sera, dopo gli ottimi ascolti della passata edizione che ha superato la soglia del 20% di share. E così, in queste settimane, la conduttrice dello show è al lavoro per mettere a punto quello che sarà il cast della nuova edizione. Tra i primi nomi vi è quello di Federico Fashion Style ma si parla anche del ritorno nel cast di un concorrente della scorsa edizione.

Il retroscena sul cast di Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, a fornire nuovi retroscena su Ballando con le stelle 2021, è stato TvBlog, rispondendo alle curiosità dei fan sui social.

In merito alla presenza della contro-giuria anche in questa nuova edizione dello show di rai 1, sembrerebbe che Milly Carlucci e la squadra di autori non abbiano ancora preso una decisione finale sul da farsi.

"Ma dovrebbe essere fissa nel cast una vip che ha gareggiato lo scorso anno...", ha sapere ancora il portale in merito allo show di Rai 1.

Ma chi potrebbe essere la vip che tornerà a far parte del cast di Ballando con le stelle 2021? Non si esclude che possa trattarsi di Alessandra Mussolini, una delle concorrenti più eclettiche e "attira-polemiche" della scorsa edizione, al centro di pesanti conflitti verbali con la giurata Selvaggia Lucarelli (che tornerà in trasmissione anche quest'anno).

Un'attrice di una serie di Rai 1 pronta a sbarcare nel cast di Ballando 2021

Ma le sorprese non sono finite qui, perché in merito al cast di concorrenti del programma di Rai 1, TvBlog fa sapere che ci sarebbero delle trattative in corso per portare a Ballando con le stelle, un'attrice di grande esperienza, protagonista di una serie televisiva in onda sulla rete ammiraglia, molto amata e seguita dal pubblico da casa.

In attesa di avere ulteriori indizi sul nome di questa attrice, al momento ci sono già i primi candidati che quasi sicuramente entreranno a far parte del cast di ballerini dello show di Rai 1.

I nomi dei primi possibili concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Il primo nome è quello di Federico Fashion Style, noto al grande pubblico per essere il protagonista della trasmissione Il Salone delle meraviglie, in onda su Real Time.

La sua presenza di sicuro non passerebbe inosservata nello show e potrebbe regalare nuovi momenti di "scontro verbale" con la giuria.

E poi ancora tra i candidati in pole position viene fatto anche il nome di Morgan, che in passato è stato "ballerino per una notte" in una puntata di Ballando con le stelle.

Tra i nomi che sono stati fatti, vi è anche quello di Samantha De Grenet, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini.