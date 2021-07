A proposito invece di Che Dio ci Aiuti, vedremo Francesca Chillemi - l'indimenticabile Azzurra - in una nuova serie tv Viola come il mare . Non è però ancora sicuro l'addio della simpatica novizia: anche in questo caso, attendiamo le anticipazioni ufficiali.

Sarà un cast da urlo quello della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che da anni intrattiene il pubblico Rai con ascolti altissimi. Pare che nel cast di quest'anno ci sia il turbolento Marco Castoldi, in arte Morgan . Il suo carattere fumantino e la sua personalità unica di certo non resteranno in secondo piano.

