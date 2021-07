Barbara D'Urso, in forma più che mai, si gode la sua estate 2021 tra vacanze al mare con gli amici, sole e scatti bollenti che condivide sui social con i numerosi fan che la seguono. Proprio in queste ore, la conduttrice televisiva ha scelto di pubblicare su Instagram un nuovo scatto che non è passato inosservato. Questa volta, la d'Urso ha messo in risalto il suo lato B, scatenando accese polemiche tra i fan, molti dei quali sospettano che si tratti di una foto modificata ad arte.

La foto social di Barbara d'Urso accende la polemica: lato B in bella mostra

Nel dettaglio, Barbara d'Urso ha sorpreso ancora una volta i milioni di follower che la seguono su Instagram e Facebook, postando uno scatto dove compare di spalle, con tanto di costume intero che mette in risalto il suo lato B.

E, alla sua età, la conduttrice di Pomeriggio 5 dimostra di essere ancora in perfetta forma fisica, al punto che in molti l'hanno criticata, dicendo che la foto sarebbe stata modificata con Photoshop.

"Neanche una ventenne così tonica, Photoshop a gogo", ha scritto un utente dopo aver visto la nuova foto postata dalla conduttrice.

'Smettila', sbottano i fan contro Barbara d'Urso

"Ma smettila, tanto sono 65 anni. Rientri nella fascia anziana", ha scritto un altro fan lasciando questo commento decisamente "cattivello".

"Ma le onde sfocate sulla coscia? Almeno usatelo bene Photoshop", ha scritto ancora qualcun altro.

"Cambia grafico, perché il fotoritocco va fatto bene", ha sentenziato ancora un altro fan ritenendo che la foto in questione non sarebbe stata modificata in maniera corretta.

In attesa di scoprire se la signora del piccolo schermo deciderà di replicare in prima persona alle critiche e alle polemiche di queste ore per il suo scatto "piccante", ci sono già le prime anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva Mediaset e su quelli che saranno gli impegni televisivi di Barbara d'Urso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli impegni tv di Barbara d'Urso nella prossima stagione Mediaset

A partire dal prossimo settembre, la presentatrice partenopea dovrà fare a meno della conduzione di ben due programmi che per diversi anni ha condotto su Canale 5.

Trattasi di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso entrambi sospesi rispettivamente dal daytime e dalla prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

E così Barbara d'Urso tornerà soltanto al timone di Pomeriggio 5, anche se la nuova edizione si presenterà al pubblico in una veste del tutto diversa.

Cambierà l'orario di messa in onda (il talk show dovrebbe iniziare intorno alle 17:30) ma anche i contenuti, visto che verrà abbandonato il gossip per lasciare spazio solo all'attualità e alla cronaca nera con collegamenti in diretta con i vari inviati.