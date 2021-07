Intanto Marcia andrà all' incontro con la Salmeron, ma nelle vicinanze ci sarà pure Cesareo che non appena vedrà Genoveva inizierà a seguirla. Successivamente il guardiano si fermerà perchè udirà delle urla femminili e pertanto perderà di vista la donna. In tutto questo la moglie di Felipe inizialmente offrirà del denaro a Marcia, ma davanti al suo rifiuto la accoltellerà .

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 19 a domenica 25 luglio , Marcia sarà trovata morta da Cesareo e Felipe incolperà Genoveva di aver portato Santiago ad Acacias. Inoltre Maite sarà rimessa in libertà grazie all'accordo raggiunto tra Felicia e Armando e alla mediazione di Ildefonso.

