Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate americane che andranno in onda prossimamente in Italia rivelano che ci sarà grande attenzione per le vicende di Liam. Il giovane Spencer finirà in carcere dopo la terribile morte di Vincent Walker, amico di Thomas, il quale non perderà occasione per recarsi in carcere dal suo nemico giurato e scagliare tutta la sua rabbia contro di lui per quello che è successo.

Le anticipazioni americane di Beautiful: Liam finisce in carcere

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate americane di Beautiful in onda prossimamente anche su Canale 5 rivelano che Liam è responsabile della morte di Vincent.

Suo padre Bill, però, cercherà di coprirlo approfittando del fatto che il ragazzo in seguito all'incidente, perse i sensi e di conseguenza ne approfittò per portarlo via dalla scena del delitto.

Alla fine, però, Liam dopo aver scoperto tutta la verità su quanto è accaduto, ha ceduto ai sensi di colpa e ha scelto di confessare tutto prima a Hope e poi alla Polizia, nonostante Bill gli avesse consigliato di stare in silenzio e quindi di non dire la verità. Come se non bastasse, poi, Liam per tenere il padre fuori dal carcere così da non togliere il genitore a Will, ha peggiorato la sua posizione non rivelando le vere azioni di Bill.

Alla fine, però, malgrado i tentativi di Liam, il risultato sarà l'arresto di padre e figlio: i due si ritroveranno in galera e spetterà all'avvocato Barber tirarli fuori dai guai.

Thomas si reca in carcere e attacca Liam

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni americane delle nuove puntate di Beautiful rivelano che Thomas, dopo l'arresto del nemico Liam, deciderà di recarsi in carcere per fargli visita e sfogherà tutta la sua rabbia contro di lui, per la morte di Vinny.

Thomas si sfogherà duramente contro di lui, accusandolo di non essere stato pronto a salvarlo, mentendo poi a tutti, per settimane, sull'omicidio che aveva compiuto.

Nonostante tutto, però, Liam non se la sentirà di ribattere alle accuse di Thomas e spiazzerà tutti nel momento in cui gli farà una richiesta ben precisa.

La richiesta di Liam per il 'rivale' Thomas: trame americane Beautiful

Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che Liam chiederà al rivale di stare accanto ad Hope e ai bambini, in questo periodo in cui dovrà restare in carcere per scontare la sua pena.

Inoltre, durante l'incontro che avverrà in carcere tra i due uomini, Thomas scoprirà la vera entità della responsabilità di Bill in tutta questa vicenda. Intanto, però, la richiesta di Liam a Thomas non farà altro che scatenare delle nuove tensioni in casa Forrester, rendendo il clima sempre più invivibile.