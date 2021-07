Accadranno molte cose nelle prossime puntate di Un posto al sole. Stando alle anticipazioni di questa soap opera campana, inerenti le trame in onda su Rai 3 da lunedì 19 a venerdì 23 luglio, i telespettatori ne vedranno delle belle con il rientro a casa di Filippo Sartori. Purtroppo, però, l'uomo non si sentirà a suo agio e la situazione prenderà una piega poco promettente. Fabrizio riceverà una notizia spiacevole, ma terrà Marina all'oscuro dei suoi problemi lavorativi. Nel frattempo, Samuel si deciderà a fare il grande passo dichiarandosi a Speranza, ma intanto Vittorio farà una confessione a Guido.

Infine, spazio anche a Renato, il quale scoprirà qualcosa su Niko e la faccenda non lo farà stare certamente sereno.

Anticipazioni Un posto al sole, Filippo non si trova bene a casa di Serena

La permanenza in ospedale di Filippo volgerà a conclusione e l'uomo si preparerà a fare ritorno a casa, da una famiglia di cui non si ricorda proprio niente. Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, infatti, Sartori ha scoperto di avere una figlia di nome Irene e di essersi sposato con Serena. Purtroppo, però, l'intervento chirurgico gli ha rimosso ben dieci anni di ricordi. Ad ogni modo, il ritorno a casa dell'uomo creerà disagi e la situazione non sembrerà propendere per il meglio.

Il piccolo Jimmy, che ha sviluppato la sua passione per la danza, si sentirà un po' insicuro e Franco lo motiverà ad avere più fiducia in se stesso.

Spronato e incoraggiato, sarà così che il bambino tornerà al campo estivo e farà finalmente i conti con le sue più grandi paure facendosi valere. Intanto, Renato farà una certa scoperta che lo lascerà di stucco.

Un posto al sole, la scoperta di Renato su Niko

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, del tutto casualmente Renato apprenderà che Niko gli ha sempre tenuta nascosta la presenza di Susanna nell'ufficio nel quale lavora.

Tutta questa situazione non allieterà di certo Renato, anzi lo inquieterà. Serena cercherà di rassicurare suo marito sull'intera situazione, ma Filippo sprofonderà nella crisi. Intanto, Samuel, dopo aver atteso a lungo, finalmente si deciderà a dichiarare il suo amore alla bella Speranza.

Settimana incandescente per i Cantieri, con Marina e Roberto alle prese con un compito molto difficile.

Nel dettaglio, i due dovranno trovare un accordo commerciale con Burnet per quanto riguarda la vendita dello yacht: riusciranno nell'impresa? Intanto una pessima notizia farà capolino nella vita di Fabrizio e ciò rischierà di avere delle conseguenze sul suo rapporto con Roberto.

Filippo lascia la casa di Serena nelle prossime puntate di Un posto al sole

Il ritorno in famiglia non sortirà i risultati sperati, perciò Filippo prenderà la decisione di trasferirsi dal padre Roberto. La pubblicazione del libro di Michele sarà sulla buona strada, l'uomo riceverà una bella notizia a tal proposito. E, mentre il giornalista sarà al settimo cielo per il suo scritto letterario, casualmente Silvia rivedrà Giancarlo e l'incontro finirà per turbarla nel profondo.

In seguito ad una telefonata da parte del suo corteggiatore, la proprietaria del caffè Vulcano si sentirà messa a dura prova. Roberto supporterà il figlio come meglio può, mentre Fabrizio nasconderà a Marina i suoi problemi di lavoro. Samuel sarà in procinto di recarsi all'appuntamento con Speranza, Guido apprenderà una certa rivelazione dal figlio Vittorio.