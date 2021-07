Belen Rodriguez da pochi giorni è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl ha partorito la piccola Luna Marì, la bambina frutto del suo grande amore col giovane Antonino Spinalbese, il ragazzo che le ha rapito e conquistato il cuore, facendole dimenticare così la delusione post separazione da Stefano De Martino. Stando a quanto riportato in queste ore da Alessandro Rosica, la showgirl argentina avrebbe intenzione di convolare a nozze al più presto col padre della sua secondogenita, anche se secondo l'esperto di Gossip potrebbe non aver dimenticato del tutto Stefano.

Dopo il parto, Belen Rodriguez sarebbe pronta per le nozze con Antonino

Nel dettaglio, durante le ultime settimane si erano rincorse delle voci legate ad un possibile matrimonio della showgirl argentina con la nuova fiamma Antonino. Secondo alcuni settimanali, Belen avrebbe potuto coronare il suo sogno d'amore con il padre di sua figlia già entro quest'anno. Tuttavia, secondo quanto riportato da Rosica, non sarà così. "Il matrimonio con l'attuale fidanzato Antonino arriverebbe proprio nel 2022, quindi l'anno prossimo", ha scritto l'esperto di gossip riportando questo retroscena sulla showgirl.

Il retroscena di Rosica su Belen: 'Dimenticherà mai De Martino?'

"Belen ha affidato il suo cuore e la sua vita al giovane Antonino.

Ma soprattutto Belen dimenticherà mai Stefano De Martino?, si è chiesto ancora Rosica, lasciando intendere quasi che la showgirl argentina non avrebbe proprio dimenticato del tutto quello che c'è stato col padre del suo primo figlio.

Del resto, già in passato Rosica aveva rivelato che De Martino sarebbe stato sempre il "grande amore" della vita della showgirl argentina, la quale fino alla fine ha cercato di recuperare il loro matrimonio ma alla fine si è arresa ed ha gettato la spugna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire se il retroscena sulle nozze di Belen e Antonio per il prossimo 2022 troverà conferma oppure no, la showgirl argentina in queste settimane è tornata di nuovo al lavoro.

Il ritorno in tv di Belen Rodriguez: da settembre a Tu si que vales 2021

Da settembre, infatti, Belen sarà nuovamente al timone di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

La showgirl argentina quest'anno sarà assente soltanto alle prime puntate, le cui registrazioni coincidevano con le giornate in cui era in clinica per il parto. A distanza di una settimana dalla nascita di Luna Marì, però, la showgirl argentina è tornata subito al lavoro, facendo i conti anche con un piccolo malore che l'ha colpita dietro le quinte del programma campione di ascolti della prima serata autunnale Mediaset.