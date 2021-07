Elisabetta Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore tornano a far sognare i loro tantissimi fan. In queste ore, il manager ha postato sui social uno scatto che lo ritrae in compagnia della showgirl calabrese, con la quale sta trascorrendo un periodo di vacanza assieme al loro amato Nathan Falco Briatore. Un selfie in cui Elisabetta e Briatore appaiono felici e sorridenti insieme, al punto che i tantissimi fan e sostenitori della coppia si sono augurati che il loro potesse essere un ritorno di fiamma a tutti gli effetti.

Vacanza insieme per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Nel dettaglio, Flavio Briatore e la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci si trovano in vacanza a Capri, come testimoniato dagli scatti e dalle stories che stanno postando in questi giorni sui social.

Un periodo di vacanza che i due stanno trascorrendo insieme al frutto del loro grande amore, il piccolo Nathan Falco, che quest'anno ha dovuto fare i conti con l'assenza da casa di sua mamma Elisabetta per circa quattro mesi, durante il periodo in cui la showgirl è stata 'reclusa' nella casa del Grande Fratello Vip. Il selfie postato da Briatore, in cui appare felice, spensierato e sorridente al fianco di Elisabetta Gregoraci, non è passato affatto inosservato ai milioni di followers che li seguono su Instagram.

I fan sperano nel ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e l'ex marito Briatore

In tantissimi, infatti, hanno commentato la foto social di Briatore, augurandosi che tra di loro potesse esserci un ritorno di fiamma a tutti gli effetti.

"Siete ancora belli insieme e vedo amore tra tutti e due", ha scritto un follower su Instagram, complimentandosi con la 'coppia'. "Fate sognare un'Italia intera, siete due splendidi genitori, il massimo che possa esistere. Felice di vedervi insieme", ha scritto ancora un altro fan di Briatore e Gregoraci, il quale si augura che questa volta possa esserci un ritorno di fiamma stabile.

'Più sposati di voi non c'è nessuno', scrivono i fan per Gregoraci-Briatore

"Più sposati di voi non c'è nessuno", ha scritto ancora qualcun altro mentre altri follower fanno sapere di essersi ricreduti positivamente sul conto di Elisabetta, dopo averla vista raccontarsi a cuore aperto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

In quell'occasione, infatti, la showgirl ha affrontato diversi tasti dolenti della sua vita compreso il periodo del suo matrimonio con Flavio Briatore, col quale ancora oggi è rimasta in ottimi rapporti dopo la separazione. Prima di questa vacanza a Capri, infatti, era già capitato in altre occasioni che i due trascorressero periodi di tempo insieme per stare con il loro amato bambino.