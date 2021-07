Dopo tanto vociferare circa la possibilità che Giulia Stabile potesse prendere il posto di Belen Rodriguez alla conduzione di Tu si que vales è arrivata la smentita. La showgirl, infatti, a una settimana dalla nascita della sua secondogenita Luna Marì, è tornata al suo posto: l'argentina condurrà anche quest'anno lo show del sabato sera di Canale 5 affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Per la vincitrice di Amici 20, che ha conquistato tutti con il suo talento e la sua coinvolgente risata, secondo il sito TvBlog, potrebbero esserci altri ruoli da ricoprire per Witty tv.

La Fascino punta sul talento e sulla simpatia della vincitrice di Amici 20

Non vi sono dubbi circa il fatto che la Fascino, casa di produzione dei programmi di Maria De Filippi, abbia deciso di puntare su Giulia Stabile. La danzatrice sarà la protagonista del programma per il web "Fai un gavettone", che prevede la possibilità di vendicarsi con un simpatico scherzo acquatico portato a termine proprio da Giulia di alcuni "torti" subiti. Ma questo potrebbe non essere l'unico impegno lavorativo per la romana.

Dopo che Belen Rodriguez ha ripreso il suo posto di conduttrice a Tu si que vales sono stati messi a tacere i rumors che volevano la diciannovenne al timone dello show di sabato sera. Sta di fatto, però, che Giulia è stata presente alle due registrazioni del programma che finora hanno avuto luogo.

Secondo le indiscrezioni riportate dal sito TvBlog, la presenza della fidanzata di Sangiovanni non sarebbe casuale. La vincitrice di Amici 20 sarebbe potrebbe essere impegnata nella realizzazione di contenuti extra che sarebbero poi visibili su Witty.

Giulia impegnata in tanti progetti

Già durante la prima registrazione, Giulia si è resa protagonista di un ipnotico balletto con uno dei concorrenti di Tu sì que vales, come mostrato sui social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ieri, poi, l'autrice Raffaella Mennoia ha mostrato Giulia in compagnia di Tip e Tap, i due simpatici elementi della "scuderia" di Gerry Scotti. Cosa starà preparando la travolgente danzatrice? Non si sa molto al riguardo ma quel che è certo è che si sentirà parlare a lungo della ragazza.

Giulia, inoltre, farà felici i suoi fan comparendo spesso sul piccolo schermo il prossimo autunno.

Infatti, la diciannovenne sarà tra i ballerini professionisti della scuola di Amici 21, il talent che l'ha fatta conoscere al grande pubblico e che quest'anno dovrebbe prendere il via sabato 18 settembre. Insomma, tante belle novità sono in preparazione per la dolce Giulia.