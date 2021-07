Cambiamenti in arrivo, dal prossimo settembre 2021, nella programmazione quotidiana di Canale 5 e, a farne le spese, potrebbe essere Brave and Beautiful. La nuova soap opera turca ha debuttato a inizio luglio, prendendo il posto di Mr Wrong con Can Yaman. Fin dal primo momento, gli ascolti per la soap che narra le avventure della coppia Cesur-Suhan, sono stati molto positivi, con una media che è arrivata a sfiorare i due milioni di spettatori. Tuttavia, con il ritorno di Uomini e donne e dei vari reality show nel palinsesto autunnale, ci saranno un po' di modifiche.

Cambio programmazione Brave and Beautiful dal prossimo settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di settembre della rete ammiraglia Mediaset, rivelano che è confermato il ritorno di Uomini e donne, la popolare e storica trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, la cui prima puntata sarebbe in programma il prossimo 13 settembre su Canale 5.

Come da tradizione, l'appuntamento con il dating show è in programma alle ore 14:45 circa, nello stesso orario che attualmente vede protagonista la soap Brave and Beautiful.

A seguire poi, subito dopo Uomini e donne, ci sarà spazio per la messa in onda dei daytime di Amici 21 (che quest'anno durerà circa trenta minuti) e per quello del Grande Fratello Vip 6.

Mediaset punterebbe su Love is in the air in daytime

Lo spazio soap, quindi, partirà intorno alle 16:50 e stando a quanto apprende Blasting News, Mediaset sarebbe intenzionata a lasciare tale fascia oraria alla messa in onda Love is in the air, l'altro prodotto proveniente dalla Turchia, che questa estate ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5, con una media del 17-18% di share.

Intorno alle 17:45, invece, la linea passerebbe a Barbara d'Urso con una rinnovata edizione di Pomeriggio 5 che quest'anno andrà in onda in versione ridotta.

E cosa ne sarà di Brave and Beautiful? La soap opera sembra essere destinata alla cancellazione dal daytime feriale del palinsesto di Canale 5 del prossimo autunno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuova programmazione Brave and Beautiful settembre: l'idea Mediaset

Tuttavia, i fan possono stare tranquilli, perché l'idea attuale sarebbe quella di non stoppare la soap per poi riprenderla la prossima estate, bensì continuare a trasmetterla di domenica pomeriggio.

Dal prossimo settembre 2021, quindi, le avventure della coppia Cesur-Suhan potrebbero proseguire nel dì di festa del palinsesto di Canale 5, nella fascia oraria che va dalle 14:30 alle 16 circa.

Successivamente, la linea passerà ad Anna Tatangelo con la nuova edizione di Scene da un matrimonio e successivamente a Silvia Toffanin per il suo Verissimo, che approderà anche alla domenica pomeriggio.