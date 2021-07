Giovedì 29 luglio 2021, Raimondo Todaro e Milly Carlucci hanno avuto un'accesa discussione social riguardo Ballando con le Stelle, dancing show di Canale 5. In particolare, il ballerino nato a Catania il 19 gennaio 1987 ha preferito annunciare il suo abbandono della trasmissione del sabato sera con un post su Instagram, invece di confrontarsi faccia a faccia con Carlucci. Un atteggiamento che non è stato apprezzato dalla conduttrice televisiva abruzzese, che ha sempre creduto nelle capacità di Todaro, tanto da sceglierlo come coreografo di un altro suo programma, Il Cantante Mascherato.

La discussione social tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci

"Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importate sarebbe stato carino guardarsi negli occhi", questa è stata la risposta di Milly Carlucci a Raimondo Todaro, non celando un certo dispiacere per la sua scelta improvvisa di lasciare lo show di Ballando con le stelle. "Leggo con molta tristezza il post di Milly. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce, ma cinque giorni fa, sono risultato positivo al Covid" ha replicato il ballerino catanese, spiegando di essere in isolamento nella sua abitazione. Todaro ha poi spiegato che ha voluto comunicare sui social la sua decisione di lasciare il programma, poiché sapeva che sarebbe stato troppo tardi per farlo di persona con la conduttrice.

Il danzatore siciliano ha infine ringraziato senza alcun risentimento Carlucci per gli auguri ricevuti riguardo al suo futuro in televisione.

Todaro potrebbe approdare ad Amici di Maria De Filippi

Diverse indiscrezioni vociferano di un possibile arrivo di Raimondo Todaro ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che aveva già accolto un'altra ex ballerina e insegnante di Ballando con le Stelle, Natalia Titova.

A quanto pare, l'approdo del danzatore siciliano ad Amici sarebbe legato a un pettegolezzo: la possibilità di riconquistare Francesca Tocca, che stando ai gossip, si sarebbe lasciata con l'ex marito Todaro per il ballerino di origine Valentin Dumitru, con il quale ha avuto una breve relazione dopo la diciannovesima edizione di Amici.

Raimondo Todaro e l'ex Francesca Tocca: un amore nato con la danza

Raimondo Todaro e Francesca Tocca non erano solo fidanzati ma anche partner di lavoro. Nel 2006, infatti, la coppia si è aggiudicata il secondo posto ai Campionati italiani di danze latino americane, disciplina in cui entrambi mostrano un notevole talento. Il 13 ottobre 2013 Francesca e Raimondo hanno avuto una figlia di nome Jasmine e l'anno dopo sono convolati a nozze.