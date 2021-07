Cesur Alemdaroğlu non riuscirà nascondere a lungo la sua vera identità. Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful la verità verrà a galla e saranno sia Sühan che il padre Tahsin a scoprire tutto quanto, anche se in circostanze diverse. Dunque, a un certo punto i piani del protagonista non potranno più essere portati a termine poiché il capofamiglia dei Korludağ escogiterà un modo per fermarlo. La vicenda prenderà il via dopo il ferimento di Alemdaroğlu da parte di Turan. Dopo il confronto con Sühan, l'uomo le dichiarerà il suo amore, mentre Tahsin sarà deciso a sbarazzarsi di lui con ogni mezzo.

Trame turche di Brave and Beautiful: Sühan indaga su Cesur

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che inizierà presto lo scontro tra Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) e Tahsin (Tamer Levent), spingendo Sühan (Tuba Büyüküstün) a dover prendere una posizione, visto il sentimento che la lega ad Alemdaroğlu. La vicenda prenderà il via quando la giovane inizierà a farsi delle domande su alcuni comportamenti di quest'ultimo e indagherà sul suo passato. L'imprenditrice scoprirà che non esiste, come le ha fatto credere Cesur, una tomba a nome di Hasan Alemdaroğlu. Al contrario, ne troverà una intitolata ad Hasan Karahasanoğlu, scoprendo che la stessa è stata acquistata dallo studio dove lavora l’avvocatessa Vardar (Gözde Türkpençe).

Dopo aver ricomposto il puzzle, Sühan capirà che Cesur è in realtà il figlio di Karahasanoğlu.

Tahsin scopre che Cesur è il figlio di Hasan: Brave and Beautiful, anticipazioni turche

Dopo aver scoperto l'identità di Cesur, Sühan andrà subito in ospedale, dove lui si troverà ricoverato per via della sparatoria pianificata da Bülent (Serkan Altunorak), Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya (Zeynep Kızıltan).

Stando alle anticipazioni turche, la giovane affronterà l'uomo, il quale non potrà continuare la farsa e ammetterà di essere intenzionato a vendicarsi dell'assassino di suo padre, ossia Tahsin. Nel frattempo, dato il ricovero di Alemdaroğlu, Sirin (Irmak Örnek) cercherà un modo per distrarre Fügen (Tilbe Saran), la madre di Cesur, e deciderà di portarla nella tenuta dei Korludağ.

A causa dell’Alzheimer, la donna inizierà a straparlare e davanti a Tahsin affermerà che l'autore di un dipinto presente nella villa è Muzaffer Karahasanoğlu. A questo punto anche Korludağ capirà che Cesur è il figlio di Hasan e vorrà liberarsi di lui, facendolo arrestare.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Cesur viene arrestato

Sempre nelle prossime puntate di Brave and Beautiful Cesur confesserà a Sühan i suoi sentimenti e le regalerà una poesia scritta dal suo defunto padre. I due ii scambieranno un bacio, ma verranno interrotti dall'arrivo della polizia e del procuratore Mehmet (Kahraman Sivri), giunti lì per arrestare Alemdaroğlu per frode e falsa identità. Convinto di aver segnato un punto decisivo a suo vantaggio, Tahsin affronterà faccia a faccia Cesur e gli dirà di avere scoperto che è il figlio di Karahasanoğlu.

La tensione tra i due aumenterà e il protagonista ribadirà al suo nemico di volersi vendicare di lui, poiché ha assassinato suo padre e i nonni per appropriarsi delle loro ricchezze. Di fronte a queste accuse, Sühan inizierà a sospettare che il padre abbia avuto realmente un ruolo in tutta la vicenda.