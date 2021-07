Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, meglio conosciuta in patria col nome di Cesur Ve Guzel. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che saranno trasmesse in Italia dal 12 al 16 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incidente domestico di Cahide, sull'omicidio del dottor Nedim, sul bacio di Suhan e Cesur e sul patto stipulato da Cahide e Bulent.

Suhan segue Cesur

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che Mihriban si presenterà davanti casa di Adalet minacciando di raccontare in giro tutta la verità sui crimini di Tahsin.

Suhan non riuscirà a fidarsi di Cesur e deciderà di seguirlo per scoprire cosa nasconde. In questo modo scoprirà che l'uomo ospita in casa sua una donna di nome Banu e un ragazzino di nome Omer. Dopo aver capito che quest'ultimo non è figlio di Cesur, Suhan deciderà di cenare insieme a lui per poi farsi accompagnare in una delle case dei Korludag a Nisantasi. Lì, Cesur e Suhan si avvicineranno moltissimo lasciandosi trasporterà dalla passione fino a quando l'uomo non deciderà di andare via dopo aver visto i ritratti dei suoi nonni appesi ai muri della casa.

Il dottor Nedim viene ucciso

Cahide scivolerà in bagno, costringendo i suoi familiari a portarla in ospedale. Giunta lì, la donna verrà travolta dal panico all'idea che i Korludag possano scoprire che lei non è realmente incinta.

A quel punto, si metterà d'accordo col dottor Nedim che le reggerà il gioco, mostrando alla famiglia l'ecografia di Hulya. Il giorno seguente, il dottor Nedim verrà ritrovato morto nel bosco, senza vestiti, dopo aver dato un passaggio a Hulya. Adalet penserà che sia stata Mihriban ad uccidere il dottore e la denuncerà alla polizia.

Poco dopo, Suhan convincerà il padre a ritirare la denuncia contro la donna , facendola rilasciare. Nel frattempo, Banu confesserà a Cesur di essere innamorata di lui, senza rendersi conto che forse l'uomo non ricambia i suoi sentimenti.

Cesur da un bacio a Suhan

Cesur contatterà Rifat per farsi aiutare a rubare i quadri dei suoi nonni che ha visto nella casa di Nasantasi la sera prima.

Nel corso del furto, Suhan rientrerà prima del previsto sorprendendo l'uomo in casa. A quel punto, Alemdaroglu la bacerà per temporeggiare e dare a Rifat il tempo necessario per uscire di casa di nascosto. Dopo essere stato umiliato dal padre, Korhan si ubriacherà per poi rivelare a Tahsin di aver sempre saputo che lui è un orfano che ha inventato un passato che in realtà non ha vissuto. Cahide scoprirà che l'uomo che stava frequentando Hulya è Bulent, l'ex fidanzato di Suhan. A quel punto, il giovane chiederà a Cahide di fare un patto: lui non rivelerà a suo marito che non è incinta e lei lo aiuterà a riconquistare la sua ex fidanzata.