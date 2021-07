Il giallo riguardante Can Yaman e Diletta Leotta continua ad appassionare la cronaca rosa. Secondo Alessandro Rosica, la coppia ha messo la parola fine alla relazione. Ma non solo, l’esperto di Gossip avrebbe sollevato anche dei dubbi sulla veridicità del rapporto: i due potrebbero avere stipulato un contratto per visibilità.

L’indiscrezione

Attraverso una serie di stories, su Instagram, Alessandro Rosica è tornato ad occuparsi della coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. A detta dell’esperto, la coppia sarebbe scoppiata: “Vi posso assicurare che è finita, senza se e senza ma”.

Sebbene i due diretti interessati non hanno confermato o smentito i rumor sul loro conto, Rosica è convinto di ciò che dice.

Il diretto interessato non si è limitato solamente a parlare della presunta rottura, ma ha anche sollevato una serie di dubbi. Secondo Rosica, Can e Diletta sarebbe stati insieme solamente per visibilità.

I dubbi sulla coppia

L’attore turco e la giornalista siciliana attualmente stanno trascorrendo le vacanze separati: lui si trova in Puglia mentre lei in Sardegna. Questo è un primo indizio sulla presunta rottura della coppia. Secondo Dagospia c’è un’altra motivazione che farebbe pensare ad un “patto” stipulato tra i due. Stando ad alcune indiscrezioni, Yaman non sarebbe mai stato a casa della sua fidanzata.

Ma c’è dell’altro: le uniche volte in cui Can avrebbe frequentato la casa di Diletta, erano presenti anche i paparazzi. Dopo il viaggio in Turchia, si pensava che tra i due vi fosse un’imminente matrimonio. Ad oggi, però, non è mai stata rivelata una data. Inoltre, la 29enne siciliana da quando è tornata dal viaggio con Can Yaman sembra avere anche smesso di indossare l’anello di fidanzamento.

A questo non è chiaro se nel paese natale dell’attore si accaduto qualcosa che ha messo in difficoltà la coppia.

Al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto da parte dei due diretti interessati non è mai arrivata una conferma o una smentita. In passato invece, Leotta aveva sempre smentito i rumors infondati.

Leotta avvistata con un noto rapper

Nel frattempo, Diletta Leotta è stata avvistata in compagnia di un noto rapper. Stiamo parlando di Salmo. Scendendo nel dettaglio, il cantante ha postato su Instagram uno scatto in compagnia della giornalista. Il giovane artista ha ironizzato sullo foto, tanto da inserire due cuori al posto degli occhi. L’incontro tra i due potrebbe essere dettato da motivo di lavoro: entrambi hanno partecipato ad un evento musicale organizzato da Radio 105.

Dunque, almeno di improvvisi colpi di scena tra Diletta e Salmo va smentito categoricamente ogni tipo di coinvolgimento sentimentale.