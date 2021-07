Non c'è pace per Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica di questo momento e in tanti dubitano ancora sul loro amore. C'è chi sospetta che, a distanza di mesi dalla nascita della loro storia , il loro sia un sentimento frutto di un'operazione studiata a tavolino. Fin dal primo momento, in molti hanno avanzato dei sospetti sulla coppia, la quale però è sempre andata avanti a testa alta, ignorando le critiche. In queste ore, anche il giornalista e critico tv Alessandro Cecchi Paone, ha voluto dire la sua sulla coppia, lanciando una velata frecciatina.

Amore finto tra Diletta Leotta e Can Yaman? I dubbi restano

Nel dettaglio, Cecchi Paone ha risposto alla domanda di un telespettatore che gli ha chiesto il suo parere in merito alla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta.

In queste ultime settimane, infatti, si è molto parlato della coppia per il viaggio che ha fatto in Turchia, durante il quale Diletta ha avuto modo di conoscere i familiari dell'attore che ha fatto breccia nel suo cuore.

E poi ancora si è tornato a parlare di possibile matrimonio in vista, al punto che qualcuno ha ipotizzato che i due possano convolare a nozze entro il prossimo mese di agosto.

La frecciatina di Cecchi Paone contro Can e Diletta

Eppure, nonostante i numerosi passi avanti che la coppia ha compiuto in questi mesi, c'è ancora chi sostiene che tutto sia frutto di un piano mediatico studiato a tavolino, in modo tale da far accrescere la visibilità dei due diretti interessati.

Ma qual è la verità dei fatti?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone, che non ha risparmiato una velata stoccatina nei confronti della coppia Can-Diletta, sottolineando il fatto che non sarebbe la prima volta che una coppia viene "inventata" per finire sui giornali.

"Non sarebbe la prima volta che gli uffici stampa inventano una coppia per dare visibilità ai due personaggi e al loro lavoro.

Vedremo se le cose stanno come dice qualcuno", ha chiosato Cecchi Paone.

La coppia Can-Diletta si gode l'estate e pensa al futuro

Va detto, però, che sia Can che Diletta non avrebbero bisogno di far accrescere la loro popolarità, dato che entrambi sono amatissimi dal pubblico e seguii anche sui social.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno i prossimi risvolti della love story tra Can e Diletta, i due si godono la loro prima estate d'amore insieme, senza dimenticare gli imminenti impegni lavorativi.

Da metà agosto, Diletta Leotta tornerà a raccontare le emozioni del campionato di calcio di Serie A con la piattaforma streaming Dazn, di cui è il volto simbolo da un po' di anni.