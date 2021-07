Si avvicina il gran finale di Temptation Island 2021. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia anche quest'anno ha appassionato una vasta platea di spettatori, i quali adesso attendono la messa in onda delle ultime puntate per scoprire quale sarà la scelta finale delle coppie rimaste in gara. Decideranno di uscire insieme oppure intraprenderanno strade diverse dopo le settimane di tentazioni nel villaggio? Grande attesa anche per lo speciale "un mese dopo" in onda nel corso della sesta puntata.

Sta di fatto che, per gli ultimi due appuntamenti della stagione, è previsto un cambio programmazione per Temptation Island.

Cambio programmazione per Temptation Island 2021

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, per il gran finale di questa nona stagione del reality show Mediaset prodotto da Fascino di Maria De Filippi, sarà previsto un doppio appuntamento speciale su Canale 5.

Le anticipazioni circa la programmazione di Temptation Island 2021 rivelano che il prossimo lunedì 26 luglio andrà in onda la quinta puntata e poi martedì 27 luglio andrà in onda già la sesta e ultima puntata.

Per la prossima settimana, quindi, è prevista una doppia puntata del reality show in prime time su Canale 5, durante le quali si scoprirà l'esito dei falò di confronto finali delle coppie ma anche cosa è successo a distanza di un mese dalla fine del reality show.

Appuntamento speciale con la quinta e sesta puntata di Temptation 2021

Come di consueto, durante la sesta puntata in programma martedì 27 luglio, Filippo Bisciglia accoglierà nuovamente tutte le coppie che hanno preso parte alla trasmissione, per scoprire se le decisioni che hanno preso al falò finale sono state confermate a distanza di tempo o magari ribaltate.

Grande attesa in primis per la coppia composta da Tommaso e Valentina: i due sono stati i primi ad affrontare il falò di confronto finale dopo il tradimento del fidanzato con una delle tentatrici del villaggio.

Al termine del loro confronto, Valentina scelse di lasciare Tommaso e di andare via da sola dal villaggio, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.

Tale scelta sarà stata confermata a distanza di qualche settimana dal fatidico confronto al falò?

Ottimi ascolti per Temptation Island su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per le coppie in gara, si può dire che anche quest'anno Temptation Island 2021 ha fatto la differenza nel palinsesto estivo di Canale 5.

Il reality show, con la sua media di oltre 3,2 milioni di spettatori a settimana e uno share superiore al 22%, ha permesso alla rete ammiraglia di tirare un sospiro di sollievo in prime time, visti gli ascolti deludenti delle serie trasmesse tra cui Mr Wrong, Grand Hotel e Masantonio.