Temptation Island 2021 chiuderà i battenti lunedì 26 e martedì 27 luglio con la messa in onda della quinta e sesta ultima puntata. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il penultimo appuntamento con il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricco di sorprese. Occhi puntati sulle tre coppie che sono rimaste in gara e che stanno portando avanti il loro percorso all'interno del villaggio. In particolar modo si parlerà di Jessica e Alessandro, dopo che la fidanzata si lascerà andare un po' troppo con il single Davide. Il fidanzato, infatti, vedrà delle immagini che mostrano la donna nel letto con il tentatore.

Jessica a letto con il tentatore: spoiler Temptation Island quinta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island 2021 rivelano che saranno trasmesse delle immagini decisamente compromettenti della fidanzata Jessica.

La ragazza, infatti, comparirà nel letto con il single tentatore Davide. Dalle immagini spoiler del prossimo appuntamento, si vede chiaramente che i due arriveranno a condividere lo stesso letto, abbracciati, coperti anche da un lenzuolo.

Immagini decisamente forti per Alessandro che, all'interno del pinnettu, arriverà a perdere completamente le staffe.

Alessandro perde le staffe nel villaggio

Dal video spoiler della quinta puntata di Temptation Island in programma lunedì 26 luglio in televisione, si vede che Alessandro arriva a dare dei calci agli oggetti presenti all'interno del villaggio, visibilmente adirato e furioso per le nuove immagini che ha visto della sua fidanzata, in compagnia del tentatore.

Ma non è finita qui, perché uscendo dal pinnettu, Alessandro lancerà una nuova frecciatina nei confronti della fidanzata, dicendo che tutti la considerano la classica "brava ragazza" e invece, all'interno del villaggio delle tentazioni, si è lasciata andare più del dovuto.

Insomma il rapporto tra i due apparirà sempre più in crisi e non si esclude che possano essere proprio loro ad avere chiesto il falò di confronto in anticipo, durante questa quinta puntata del reality show Mediaset, condotto da Filippo Bisciglia.

Manuela sfiora il bacio con il tentatore: anticipazioni Temptation Island 26 luglio

Gli spoiler della prossima puntata di Temptation Island 2021 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Manuela e Stefano.

Anche in questo caso, il rapporto tra i due fidanzati continuerà a vacillare e a mostrare crepe da tutte le parti.

Manuela, poi, si lascerà andare sempre più con il single Luciano, al punto che i due arriveranno a sfiorare il bacio nel corso della quinta puntata.

Durante un bagno in piscina, Manuela e il tentatore appariranno pericolosamente vicini e Stefano non la prenderà affatto bene.