Cardi B sta per diventare nuovamente mamma. La rapper ha annunciato la sua seconda gravidanza esibendosi sul palco dei 'Bet Awards 2021' mostrando fiera il pancione. Il padre del bambino è il marito Offset, componente del gruppo Migos, con cui la rapper condivide già la figlia Kulture Kiari Cephus, nata nel 2018.

Cardi B annuncia la gravidanza sul palco

Cardi B ha di nuovo scelto il palco per annunciare la lieta notizia della sua gravidanza. Questa volta ai 'Bet Awards 2021' esibendosi al fianco dei Migos. Mentre Offset e il gruppo Migos eseguivano la canzone 'Type Sh*t', Cardi B è salita a sorpresa sul palco in una jumpsuit nera tempestata di cristalli Swarovski.

Sulla sua pancia vi era una trasparenza le permetteva di mostrare il pancione e di dare così la notizia ai suoi fan, che si sono messi ad urlare per la gioia e la sorpresa.

Subito dopo l'esibizione la rapper ha finalmente potuto svelare il segreto anche sulle sue piattaforme social, postando un photoshoot con il pancione. La prima foto la ritrae senza veli coperta solo di body painting bianca, nella seconda foto è con il marito Offset che la abbraccia teneramente da dietro. A colpire i fans è stata però la terza foto, in cui Cardi B ha posato con la figlia Kulture, entrambe vestite in abiti bianchi in un servizio fotografico ispirato a Cleopatra. La cantante ha accompagnato la foto con la caption: "So già che queste due si ameranno tantissimo e litigheranno anche tantissimo, perchè hanno solamente tre anni di differenza.

Come me e mia sorella Henny. Ma di una cosa sono più sicura che mai, si proteggeranno e si prenderanno cura l'una dell'altra come nessun altro mai potrà".

Offset e Cardi B: una storia d'amore travagliata

Cardi B e Offset si sono conosciuti nel 2017 quando la rapper ha collaborato con il gruppo Migos per il brano 'Lick'. Nasce nello studio musicale la loro storia d'amore che li porta, dopo solo nove mesi, il 20 settembre 2017 a sposarsi in gran segreto.

Sarà la rapper a raccontare un anno dopo, per il loro anniversario, di essersi sposata struccata e in tuta da ginnastica: a quanto pare i due non avevano programmato nulla, quella mattina hanno deciso in modo spontaneo di sposarsi e sono corsi nella chiesa più vicina.

La rapper aveva poi annunciato la propria prima gravidanza sul palco del Saturday Night Live Show esibendosi per la prima volta nel suo singolo 'Be Careful'.

La piccola Kulture è nata il 10 luglio 2018. Entrambi i genitori hanno raccontato che la piccola ha sempre avuto fin da subito una forte personalità: "Non sono abituata a prendere ordini, ma è come se lei fosse il mio piccolo capo". La cantante ha più volte espresso come sua figlia sia per lei un motore per lavorare sodo e avere sempre più successo, anche per poterle dare quello che lei non ha mai potuto avere nella sua infanzia. Cardi B è infatti nata nel Bronx in una famiglia di umili origini e a soli 18 anni lavorava come ballerina esotica nei locali, per mettere via dei risparmi. Solo col tempo, grazie a Instagram, è diventata un'influencer, riuscendo a farsi notare dalle case discografiche.

Sei mesi dopo la nascita della bambina, nel 2019, Cardi B aveva annunciato la separazione dal marito Offset a causa dell'infedeltà di lui. La rapper chiede il divorzio presentando gli atti al tribunale nel 2020. Due mesi dopo, però, i due sono tornati insieme, determinati a far funzionare le cose per il bene della piccola e della loro famiglia. Da allora Cardi B e Offset non si sono più lasciati e oggi sono felicemente in attesa del loro secondogenito.