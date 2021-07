Tra Fedez e il Codacons continua la battaglia, soprattutto dopo che l'associazione a tutela dei consumatori ha denunciato per l'ennesima volta il cantante, chiedendo che il denaro raccolto per beneficenza venga sequestrato. Fedez, stanco di essere perseguitato, ha annunciato di voler passare alle vie legali citando il Codacons per stalking giudiziario.

Codacons contro Fedez, il rapper non ci sta: 'Ora basta'

La battaglia tra il Codacons e Fedez sembra non avere fine. La diatriba è nata a seguito della raccolta fondi promossa dal rapper milanese per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa della pandemia.

Il progetto denominato 'Scena Unita' è entrato nel mirino del Codacons, che ha sollevato dubbi sulla trasparenza dell'operazione. Le accuse mosse a Fedez, hanno mandato su tutte le furie il cantante che, su Instagram è sbottato: "Ora basta", stanco di dover dimostrare la trasparenza delle sue azioni. Attraverso alcune Instagram Stories, il marito di Chiara Ferragni ha voluto dire la sua e, riferendosi alle denunce del Codacons nei suoi confronti ha tuonato: "Fate schifo. Io sono stufo di essere perseguitato da voi"

Fedez denuncia il Codacons per stalking giudiziario

Nelle ultime ore, Fedez ha replicato al Codacons, convinto che dietro alle accuse di mancata trasparenza ci sia invece una antipatia nei suoi confronti: "Al Codacons non sta simpatico Fedez".

Uno sfogo quello del rapper che, su Instagram, ha parlato di stalking giudiziario nei suoi confronti. A tal proposito, ha annunciato ai fan, l'intenzione di rivolgersi alla giustizia, citando l'associazione dei consumatori per stalking nei suoi confronti. Non è la prima volta che Fedez viene tirato in ballo dal Codacons per le sue iniziative benefiche.

La raccolta fondi 'Scena Unita' è solo una delle ultime criticate dall'associazione e ciò ha fatto infuriare parecchio il rapper il quale, sui social, ha avuto da ridire anche sulle istituzioni pubbliche che, a suo dire, permettono al Codacons, di fare sempre la voce grossa.

Battaglia Fedez-Codacons: come finirà?

L'ennesima denuncia arrivata a Fedez ha avuto come conseguenza la presa di posizione netta del cantante che, a tutela sua è della sua famiglia ha dichiarato: "Mi rendo conto che la situazione sta diventando sempre più insostenibile", aggiungendo di non voler passare la sua giornata a parlare con gli avvocati a causa della diatriba con il Codacons, togliendo di fatto il tempo da passare con la sua famiglia.

In passato, come dichiarato da Fedez, ha sempre cercato di ironizzare sulle denunce presentate dall'associazione ma ora si dice esausto e dice basta ad un comportamento che viene considerato uno stalking nei suoi riguardi. Come finirà questa battaglia? Non resta che seguire il profilo sicual di Fedez per capire come evolverà la vicenda