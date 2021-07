Uomini e donne sospeso dalla prima serata estiva di Canale 5. Lo scorso mercoledì sera, è andata in onda la prima puntata della versione speciale del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, trasmesso per la prima volta nel 2019. Trattasi delle puntate dedicate alle scelte dei tronisti di quella edizione, le quali vennero realizzate con degli appuntamenti speciali in prime time, girate all'interno di un castello. Tuttavia, il verdetto auditel non è stato affatto positivo al punto che Mediaset ha deciso di procedere con la cancellazione delle restanti puntate.

Sospese le puntate di Uomini e donne dal prime time di Canale 5

Nel dettaglio, dopo la messa in onda della prima puntata di Uomini e donne - La scelta, dedicata al percorso del tronista Lorenzo Riccardi, per il prossimo mercoledì 21 luglio, era prevista la riproposizione della puntata finale del percorso di Teresa Langella.

Tuttavia, gli ascolti decisamente sottotono registrati dalla prima puntata di mercoledì sera, hanno spinto i vertici del Biscione a procedere con la sospensione definitiva della trasmissione dal prime time estivo di Canale 5.

L'appuntamento con Uomini e donne, dedicato alla scelta di Lorenzo, questa settimana ha registrato un ascolto netto inferiore alla soglia di 1,2 milioni di spettatori, pari ad uno share che si è fermato al 7,70%.

Stop alle scelte di U&D: al suo posto Benvenuti al Sud

Numeri a dir poco bassi per la prima serata di Canale 5, tenendo conto che la rete ammiraglia Rai quella sera è stata ampiamente superata da Rai 1 con Superquark (che ha totalizzato più del 13% di share) e da Rai 3 con Chi l'ha visto (che ha conquistato più di due milioni di spettatori e oltre l'11% di share).

Insomma un dato auditel flop per la messa in onda di Uomini e donne in prime time, tanto da indurre i vertici del Biscione a procedere con la cancellazione del programma dalla prima serata della rete ammiraglia.

E così, il prossimo mercoledì 21 luglio, non ci sarà il secondo appuntamento con La scelta su Canale 5. Al posto della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, andrà in onda il film Benvenuti al Sud con protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio.

Da settembre la nuova edizione di Uomini e donne in tv

Termina così la messa in onda estiva degli speciali di Uomini e donne ma, l'appuntamento con il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, è confermato a partire dal prossimo mese di settembre.

In queste settimane, infatti, gli autori stanno lavorando per scegliere i nuovi tronisti che prenderanno parte alla trasmissione e si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Parola d'ordine: semplicità. Maria De Filippi, infatti, ha ammesso di volere tronisti che siano persone vere, non attratte dalla fama social.