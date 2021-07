La relazione d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman sarebbe ai titoli di coda. In seguito alle numerose indiscrezioni degli ultimi giorni, è il portale Dagospia a confermare la "bomba" mediatica relativa alla rottura tra la conduttrice e l'attore turco. Secondo il sito la presentatrice e il classe 1989 tenteranno di simulare una riunione almeno dal punto di vista mediatico. In tanti hanno avuto molti dubbi sulla veridicità della storia sentimentale tra la catanese e Yaman. Come rivelato da Dagospia, l'attore protagonista della serie televisiva 'Mr Wrong' è stato a casa della siciliana in due circostanze e in entrambi i casi è stato paparazzato.

Diletta Leotta al Water World Music Festival

Diletta Leotta e Can Yaman hanno passato l'ultimo fine settimana in luoghi diversi. La conduttrice di Dazn ha trascorso il weekend in Sardegna in compagnia degli amici, mentre l'attore turco è stato in Puglia. Le indiscrezioni relative alla rottura della relazione d'amore tra la presentatrice e il 31enne sarebbero, inoltre, confermate da un indizio: Diletta Leotta non porterebbe più l'anello di fidanzamento che Can Yaman le aveva donato. La bella catanese è stata a Olbia per partecipare al Water World Music Festival. Si tratta di un evento musicale dell’estate sarda 2021 che ha visto esibirsi sullo stesso palco Salmo, Bob Sinclair, Coez, Mamacita, Slait, Lazza, DJ 2P e Noyz Narco.

L'evento è caratterizzato dalla presenza di un palco galleggiante, mentre gli spettatori hanno la possibilità di seguire le esibizioni sulle barche. Diletta Leotta ha condiviso sul proprio account Instagram ufficiale alcuni momenti della serata con i propri followers, rendendoli partecipi di quanto avveniva nel backstage. Uno dei partecipanti, il rapper Salmo, ha postato una foto nella quale è immortalato insieme alla presentatrice e ha utilizzato il filtro dei cuoricini rossi sui propri occhi.

Can Yaman felice e sorridente

L'attore turco dalla sua è apparso molto felice e sorridente in alcune istantanee con i suoi fan. Can ha preso parte a fiction televisive che hanno avuto successo in Italia, come 'DayDreamer - Le ali del sogno' o 'Mr Wrong'. Yaman e Diletta hanno trascorso le vacanze separati, diversamente rispetto a quanto succedeva fino a qualche settimana fa.

Il fatto che non sono insieme non passa sicuramente inosservato e le voci sulla rottura tra di loro sono sempre più insistenti.

L'esperto di Gossip Alessandro Rosica non avrebbe dubbi nell'affermare che negli ultimi giorni Diletta Leotta e Can Yaman avrebbero discusso animatamente e in seguito si sarebbero detti addio, concludendo la loro relazione d'amore che durava dall'inizio del 2021. Un fulmine a ciel sereno considerando che la catanese e il turco sembravano molto felici durante la vacanza che si erano concessi in Turchia, tanto da alimentare rumors relativi a un possibile matrimonio. Che sia finita davvero?