Per la scomparsa di Raffaella Carrà moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno pubblicato un messaggio sui social. Lorella Cuccarini su Twitter, ha ricordato il primo "incontro" con la 78enne. Sebbene Heather Parisi non l'abbia menzionata, in un cinguettio ha parlato di ipocrisia. Secondo alcuni utenti, le parole della ballerina americana sarebbero rivolte alla "rivale".

Il ricordo di Cuccarini

Lorella Cuccarini in passato, sui social scriveva nei confronti di Raffaella Carrà: "Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30".

A detta della ballerina romana, la storica conduttrice sarebbe stata una delusione dal punto di vista umano.

In occasione della scomparsa di Carrà, Cuccarini si è sentita in dovere di tornare sulle sue parole. Su Twitter, la diretta interessata ha voluto ricordare la prima volta che ha incontrato Raffaella: "Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l'emozione di trovarmi di fronte a te". Lorella ha ricordato quanto lei e Carla Fracci siano state importanti per lei. Inoltre, ha fatto presente che senza la 78enne emiliana non sarebbe mai esistita la televisione del varietà e dell'intrattenimento. Infine, Lorella Cuccarini ha fatto una riflessione sulla scomparsa di Fracci e Carrà: "In sole sei settimane ho dovuto salutarvi.

Con immenso dolore".

La presunta stoccata di Parisi

Poco dopo il tweet di Lorella Cuccarini, sull'account di Heather Parisi è comparso un messaggio criptico. La ballerina americana ha chiosato: "E' sorprendente, il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti".

Parisi non ha fatto nessun nome o riferimento, ma secondo alcuni utenti il suo tweet sarebbe riferito alla "rivale" Cuccarini.

Secondo la ballerina americana, tra il duo Carrà-Cuccarini non c'era un ottimo feeling. Dunque, le parole utilizzate da Lorella non avrebbero molto senso. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto Heather Parisi non ha mai detto di avere replicato a Lorella Cuccarini.

Le esequie di Carrà

Raffaella Carrà si è spenta all'età di 78 anni: l'artista da qualche mese era malata, ma aveva preferito non parlarne con nessuno.

In occasione del suo funerale, la diretta interessata aveva chiesto di avere una bara semplice e di essere cremata. Il medico curante di Carrà ha rivelato che è scomparsa a causa di un tumore al polmone: "Il fumo ha aggravato le sue condizioni di salute".

Nella giornata di mercoledì 7 luglio, il feretro di Raffaella Carrà ha fatto un "tour" per i luoghi simbolo di Roma che hanno contribuito alla carriera dell'artista. La camera ardente è stata allestita al Campidoglio fino alle 12 di venerdì 9 luglio, giorno in cui verranno svolte le esequie.