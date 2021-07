Per la prossima stagione Tv 2021-2022 la Rai tornerà a fare affidamento su Che Dio ci aiuti 7, la popolare fiction con protagoniste Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Dopo gli ottimi ascolti della sesta stagione, seguita da una platea di oltre cinque milioni di telespettatori, da Viale Mazzini hanno dato il via libera alla stesura degli episodi del settimo capitolo.

Intanto emergono i primi retroscena sul cast che andrà a comporre la nuova stagione: tra i candidati, in pole-position spicca il nome del divo turco Can Yaman. All'opposto, sembra invece che Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo non ci saranno.

I primi retroscena sul cast di Che Dio ci aiuti 7

Dopo il cameo girato durante la sesta stagione, Can Yaman potrebbe entrare a far parte ufficialmente del cast di Che Dio ci aiuti 7. Una presenza che non passerebbe inosservata, poiché l'attore turco in questi anni ha conquistato il pubblico televisivo italiano, riuscendo ad imporsi come uno dei volti più apprezzati e amati del piccolo schermo.

Per lui, quindi, dopo averlo visto alle prese con ruoli da protagonista in diverse soap turche, potrebbero aprirsi le porte di questa fiction italiana.

Can Yaman pronto a sbarcare nel cast della fiction di Rai 1

Nel caso in cui la trattativa venisse confermata, non si tratterebbe dell'unico impegno nei prossimi mesi per Can Yaman su un set, poiché l'attore sarà anche il protagonista del remake di Sandokan, la Serie TV prodotta da Lux Vide.

In attesa di scoprire se ci sarà l'ok definitivo circa la presenza di Can Yaman nel cast di Che Dio ci aiuti 7, si parla anche del futuro di altri protagonisti che potrebbero uscire di scena.

In una recente intervista, Francesca Chillemi ha sottolineato la sua volontà di dedicarsi a nuovi progetti professionali, mettendo così un punto alle esperienze del passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Azzurra e Monica vicine all'addio in Che Dio ci aiuti 7?

E così, nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, non si esclude che possa esserci l'addio di Azzurra, presente nel cast fin dalla prima puntata.

Ma quello di Azzurra potrebbe non essere l'unico addio della prossima stagione. Occhi puntati anche su Monica, interpretata dall'attrice Diana Del Bufalo, la quale in queste ore sui social ha annunciato che sarà protagonista di un nuovo film, le cui riprese cominceranno a fine agosto.

E così, anche per l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sono in arrivo dei nuovi progetti che potrebbero portarla a mettere la parola fine a Che Dio ci aiuti 7.