A sette giorni di distanza dalla nascita della figlia Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata al lavoro. Il 19 luglio scorso, infatti, la showgirl ha ripreso in mano le redini di Tu sì que vales, conducendo le puntate che si stanno registrando proprio in questi giorni. Smentito, inoltre, il gossip secondo il quale l'argentina sarebbe stata sostituita da Giulia Stabile nei primi due appuntamenti che ha saltato causa parto: la ballerina di Amici 20, infatti, è solo un'inviata di Witty Tv dietro le quinte dello show.

Il rientro in uno studio tv di Belen

Era lo scorso 12 luglio quando Belen ha dato alla luce la sua secondogenita. Mentre tutta Italia festeggiava la vittoria della Nazionale di calcio agli Europe, la soubrette diventava mamma per la seconda volta.

Sono passati pochi giorni dalla nascita di Luna Marì, ma la bella Rodriguez ha già ripreso a lavorare. Lunedì 19, infatti, la 36enne ha raggiunto Roma col compagno Antonino e la figlia per partecipare alle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales.

Dopo aver saltato due puntate perché prossima al parto, l'argentina è tornata alla guida del programma che conduce da molti anni al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Giulia Stabile non ha rimpiazzato Belen

Il ritorno di Belen alla guida di Tu sì que vales, è stata la giusta occasione per fare un po' di chiarezza su quello che è accaduto in sua assenza. Nei giorni scorsi, infatti, si è vociferato che la sudamericana fosse stata sostituita temporaneamente da una ragazza che solo pochi mesi fa ha vinto Amici.

Dopo aver visto Giulia Stabile dietro le quinte del programma leader d'ascolti del sabato sera, alcuni giornalisti hanno ipotizzato che sarebbe stata scelta da Maria De Filippi per prendere momentaneamente il posto della neo mamma Rodriguez.

In realtà, la ballerina sta assistendo a tutte le registrazioni del format Mediaset per un motivo che non ha nulla a che fare con la presentatrice 36enne.

La vincitrice della ventesima edizione del talent-show di Canale 5, infatti, è stata arruolata come inviata della trasmissione nel backstage: la giovane, infatti, racconterà su Witty Tv quello che accadrà lontano dalle telecamere, ovvero i momenti precedenti e successivi alle esibizioni dei concorrenti davanti ai giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Maria e Sabrina Ferilli (portavoce della giuria popolare).

La gioia di Belen e Antonino

È davvero un periodo d'oro quello che sta vivendo Belen Rodriguez. Dopo aver affrontato in modo piuttosto riservato la sua seconda gravidanza, la bella Rodriguez ha deciso di tornare a condividere foto e video della piccola che ha dato alla luce il 12 luglio scorso.

Sul profilo Instagram della soubrette, infatti, è possibile vedere tante immagini di Luna Marì, la bambina frutto dell'amore tra la 36enne e Antonino Spinalbese.

La coppia è al settimo cielo e lo dimostra anche pubblicando contenuti inediti della figlia.

La presentatrice di Tu sì que vales, inoltre, ha condiviso con i suoi oltre 10 milioni di follower il momento in cui Santiago De Martino ha conosciuto la sorellina. La sudamericana ha postato foto e filmati di quel dolce incontro, che è avvenuto prima che il bimbo raggiungesse papà Stefano in vacanza e lasciasse la mamma per qualche giorno.

Stando ai "mi piace" che il conduttore Rai ha messo agli ultimi scatti social di Belen, si presume che i due siano in buoni rapporti e che lui abbia gioito per la nascita della piccola Luna Marì.

Anche Fabrizio Corona e Marco Borriello, ex dell'argentina, si sono esposti sul web per farle gli auguri per l'arrivo della femminuccia che ha sempre desiderato.