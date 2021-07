Nella quarta puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena. Le vicende di ogni coppia si fanno sempre più intriganti con l'avvicinarsi dell'epilogo del docu-reality targato Mediaset. Cresce l'attesa per ciò che accadrà nel corso del quinto e penultimo appuntamento che andrà in onda lunedì 26 luglio, in prime time, su Canale 5. Non mancheranno le emozioni: infatti, Federico chiederà un falò riparatore con Floriana, Manuela bacerà il single Luciano mentre Alessandro non riuscirà a tenere a freno la gelosia per Jessica.

Momenti di crisi, infine, per Alessio a motivo della spensieratezza della sua fidanzata Natasha.

Anticipazioni Temptation Island: Federico chiede un falò riparatore con Floriana

Floriana, nell'ultimo incontro con Federico, aveva deciso di porre fine alla loro relazione anche se il suo ex compagno, in lacrime, ha cercato in tutti i modi di convincerla a ritornare insieme a lui. Nel corso della prossima puntata ci sarà, infatti, un altro falò, ma questa volta sarà un falò 'riparatore', nel quale Federico cercherà di rimediare a quanto è accaduto con Floriana. Il giovane, infatti, chiederà a Filippo Bisciglia quest'ultimo estremo tentativo di convincere l'ormai ex fidanzata a tornare insieme. Nella quinta puntata, pertanto, si saprà se la donna avrà accettato o meno di incontrarlo e se deciderà di perdonarlo oppure no.

Anticipazioni quinta puntata Temptation Island: Manuela bacia Luciano

Per quanto riguarda, invece, la coppia Manuela e Stefano, il loro rapporto sta pian piano degenerando. Negli episodi precedenti, si sono accusati a vicenda. Nella quinta puntata del reality accadrà qualcosa che farà rimanere a bocca aperta i telespettatori: Manuela, infatti, si bacerà con il single Luciano e questo manderà su tutte le furie Stefano che, ad un certo punto, non potrà fare a meno di esclamare: "Si è baciata con lui!".

La loro relazione sembra ormai essere arrivata al capolinea, è difficile immaginare, per come sono messe le cose, un lieto fine per la loro storia.

Temptation Island: Alessandro accecato dalla gelosia per Jessica

Abbiamo, poi, la coppia formata da Jessica e Alessandro. Per la prima volta il 34 enne si è lasciato sedurre dalla tentatrice Carlotta.

I comportamenti inopportuni dell'uno nei confronti dell'altra stanno mettendo seriamente a rischio la loro relazione. Alessandro sembra ritrovarsi molto con la single Carlotta ma anche Jessica sta mostrando molta affinità con il tentatore Davide Basolo, noto al pubblico Mediaset per la sua partecipazione a Uomini e donne. Nella scorsa puntata, abbiamo visto Alessandro rodere dalla rabbia per aver visto il video della sua fidanzata in atteggiamenti affettuosi con Davide. Nella prossima puntata Alessandro, in preda alla rabbia, perderà il controllo e finirà per rompere degli oggetti presenti nel villaggio.

Spoiler quinta puntata: Alessio in crisi per Natasha

Infine, c'è la coppia formata da Alessio e Natasha.

I due stanno vivendo l'esperienza nel reality da due prospettive totalmente diverse. Nel villaggio delle fidanzate, Natasha si è mostrata completamente spensierata e intenta soltanto a divertirsi con gli altri tentatori. Al contrario, Alessio si è fatto prendere dallo sconforto alla vista della fidanzata che si diverte in sua assenza. Nell'ultimo falò, Natasha aveva confessato di vivere bene questa esperienza, di volersi divertire e di non sentirsi giudicata. Dall'altra parte Alessio è entrato in crisi in quanto non riconosce più i comportamenti della sua fidanzata. Tuttavia c'è da considerare che, finora, Natasha non ha mostrato nulla di compromettente che possa mettere fine alla loro storia.